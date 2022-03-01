Деньги с банковских карт теперь можно снимать в кассах супермаркетов — ПриватБанк

ПриватБанк запустил программу по выплате наличных с банковских карт банка в кассах супермаркетов и магазинов.

Как сообщает пресс-служба ПриватБанка, для того, чтобы снять деньги с карты, нужно сделать покупку в магазине, а во время оплаты товара сообщить кассиру о желании снять наличные.

При проведении такой операции нужно будет ввести PIN-код карты.

При этом за одну транзакцию можно снять не более 500 грн, однако эта сумма не зависит от стоимости покупки.

Деньги можно снять со всех карт, эмитированных ПриватБанком: Карта для выплат, Универсальная, Универсальная Gold, VIP-карта, а также с карт других банков при условии наличия разрешения.

На сегодняшний день к этой акции присоединились украинские супермаркеты Varus, "Фора", "Сім23","Сильпо", а также еще более 200 тысяч розничных магазинов.

В ПриватБанке добавили, что этот сервис хорошо зарекомендовал себя в Польше, Германии, Чехии и других европейских странах.

Ранее ПриватБанк отменил комиссию на снятие наличных с кредитных карт частных лиц. Срок действия карт ПриватБанка автоматически продлен на 180 дней.

Кроме этого, с 1 марта ПриватБанк вводит так называемые кредитные каникулы по всем кредитным картам. Они предусматривают снижение ставки по кредиту до 0,00001% и отменяют обязательный минимальный платеж.