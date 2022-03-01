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Деньги с банковских карт теперь можно снимать в кассах супермаркетов — ПриватБанк
ПриватБанк запустил программу по выплате наличных с банковских карт банка в кассах супермаркетов и магазинов.
Как сообщает пресс-служба ПриватБанка, для того, чтобы снять деньги с карты, нужно сделать покупку в магазине, а во время оплаты товара сообщить кассиру о желании снять наличные.
При проведении такой операции нужно будет ввести PIN-код карты.
При этом за одну транзакцию можно снять не более 500 грн, однако эта сумма не зависит от стоимости покупки.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Деньги можно снять со всех карт, эмитированных ПриватБанком: Карта для выплат, Универсальная, Универсальная Gold, VIP-карта, а также с карт других банков при условии наличия разрешения.
На сегодняшний день к этой акции присоединились украинские супермаркеты Varus, "Фора", "Сім23","Сильпо", а также еще более 200 тысяч розничных магазинов.
В ПриватБанке добавили, что этот сервис хорошо зарекомендовал себя в Польше, Германии, Чехии и других европейских странах.
Ранее ПриватБанк отменил комиссию на снятие наличных с кредитных карт частных лиц. Срок действия карт ПриватБанка автоматически продлен на 180 дней.
Кроме этого, с 1 марта ПриватБанк вводит так называемые кредитные каникулы по всем кредитным картам. Они предусматривают снижение ставки по кредиту до 0,00001% и отменяют обязательный минимальный платеж.