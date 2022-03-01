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Гроші з банківських карток тепер можна знімати в касах супермаркетів — ПриватБанк
ПриватБанк запустив програму з виплати готівки з банківських карток банку в касах супермаркетів та магазинів.
Як повідомляє прес-служба ПриватБанку, для того щоб зняти гроші з картки, потрібно зробити покупку в магазині, а під час оплати товару повідомити касира про бажання зняти готівку.
Під час проведення такої операції потрібно буде ввести PIN-код картки.
При цьому за одну транзакцію можна зняти не більше 500 грн, проте ця сума не залежить від вартості покупки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Гроші можна зняти з усіх карток, емітованих ПриватБанком: Карта для виплат, Універсальна, Універсальна Gold , VIP -картка, а також з карток інших банків за умови наявності дозволу.
На сьогоднішній день до цієї акції приєдналися українські супермаркети Varus, "Фора", "Сім23", "Сільпо", а також ще понад 200 тисяч роздрібних магазинів.
У ПриватБанку додали, що цей сервіс добре зарекомендував себе у Польщі, Німеччині, Чехії та інших європейських країнах.
Раніше ПриватБанк скасував комісію на зняття готівки з кредитних карток приватних осіб. Термін дії карток ПриватБанку автоматично продовжено на 180 днів.
Крім цього, з 1 березня ПриватБанк запроваджує так звані кредитні канікули за всіма кредитними картками. Вони передбачають зниження ставки за кредитом до 0,00001% та скасовують обов'язковий мінімальний платіж.