Гроші з банківських карток тепер можна знімати в касах супермаркетів — ПриватБанк

ПриватБанк запустив програму з виплати готівки з банківських карток банку в касах супермаркетів та магазинів.

Як повідомляє прес-служба ПриватБанку, для того щоб зняти гроші з картки, потрібно зробити покупку в магазині, а під час оплати товару повідомити касира про бажання зняти готівку.

Під час проведення такої операції потрібно буде ввести PIN-код картки.

При цьому за одну транзакцію можна зняти не більше 500 грн, проте ця сума не залежить від вартості покупки.

Гроші можна зняти з усіх карток, емітованих ПриватБанком: Карта для виплат, Універсальна, Універсальна Gold , VIP -картка, а також з карток інших банків за умови наявності дозволу.

На сьогоднішній день до цієї акції приєдналися українські супермаркети Varus, "Фора", "Сім23", "Сільпо", а також ще понад 200 тисяч роздрібних магазинів.

У ПриватБанку додали, що цей сервіс добре зарекомендував себе у Польщі, Німеччині, Чехії та інших європейських країнах.

Раніше ПриватБанк скасував комісію на зняття готівки з кредитних карток приватних осіб. Термін дії карток ПриватБанку автоматично продовжено на 180 днів.

Крім цього, з 1 березня ПриватБанк запроваджує так звані кредитні канікули за всіма кредитними картками. Вони передбачають зниження ставки за кредитом до 0,00001% та скасовують обов'язковий мінімальний платіж.