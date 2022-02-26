ПриватБанк возобновил выдачу кредитов, отменил обязательный платеж и снизил ставку до 0,00001%

Украинские банки начинают снимать ограничение на пользование кредитными деньгами. В частности, 26 февраля государственный ПриватБанк восстановил для клиентов пользование кредитом в пределах установленного лимита на карте.

Как уточнила пресс-служба ПриватБанка, повышение кредитного лимита все еще недоступно, но клиенты смогут пользоваться средствами в пределах имеющегося лимита.

Кроме того, c 1 марта госбанк вводит так называемые кредитные каникулы по всем кредитным картам. То есть запускаются льготные условия для клиентов-физлиц. Они предусматривают снижение ставки по кредиту до 0,00001% и отменяют обязательный минимальный платеж.

Такие условия будут действовать до 1 июня 2022 года по кредитным картам: универсальная, универсальная Gold и премиальным картам.

"Кредитные каникулы будут действовать и по карточкам, которые имели просрочку обязательств на срок до 90 дней включительно. На период кредитных каникул клиенты могут вносить средства на кредитную карту по собственному желанию", — рассказали в пресс-службе банка.

Процесс перевода клиентов в льготные условия договора будет происходить в автоматическом режиме поэтапно.

Ранее monobank вернул своим клиентам кредитные лимиты в размере 10 тысяч грн с ранее одобренного лимита, если они были доступны к началу войны.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, monobank временно приостановил расчеты на средства кредитных средств. Кредитным лимитом пользоваться стало невозможно. Впрочем, в пресс-службе финучреждения попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике.