Мобильный банк monobank решил изменить ставки по гривневым депозитам. В частности, в зависимости от периода, на который открыли вклад, ставки по гривневым депозитам поднимутся. Об этом сообщает издание "Минфин" со ссылкой на уведомление банка.

Monobank предлагает своим клиентам открыть либо депозит без права досрочного расторжения, либо с возможностью досрочного расторжения договора и возвращения вложенных денег. И в первом, и во втором варианте некоторые процентные ставки поднимутся.

В частности, с 22 февраля ставка по гривневому депозиту без права досрочного расторжения на 24 месяца поднимется с 12% до 12,6% годовых, на 18 месяцев — с 12% до 12,4%, на 15 месяцев — с 11,5% до 12%, на 9-11 месяцев — с 10% до 10,5%, на 6-8 месяцев — с 9% до 10%, на 3-5 месяцев — с 8% до 9,5%.

Также с 22 февраля поднимутся ставки по некоторым гривневым депозитам с правом досрочного расторжения:

на 9-11 месяцев — с 7% до 7,5% годовых;

на 6-8 месяцев — с 6% до 7%;

на 3-5 месяцев — с 5% до 6,5%.

По депозитам, которые клиенты monobank открыли до 22 февраля, сохранятся прежние ставки, указанные в договорах.

В комментарии для Delo.ua сооснователь monobank Олег Гороховский уточнил причину поднятия ставок: "Ряд крупных игроков подняли ставки вслед за ростом ставки НБУ. Ставки как курс валютный. Меняются иногда".

Действительно, накануне НБУ повысил учетную ставку до 10%. Кроме того, ставки по депозитам в гораздо большей мере зависят от ликвидности банковской системы. В последние годы она остается очень высокой, о дефиците ресурсов речи не идет. И это способствует снижению (а в текущей ситуации – сдерживанию) сильного роста доходности вкладов.

Предыдущий раз резкий скачок ставок по банковским депозитам наблюдался в октябре 2021 года. Тогда самую выгодную ставку по годовым вкладам в гривне предлагал Коммерческий Индустриальный Банк.