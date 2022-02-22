Мобільний банк monobank вирішив змінити ставки за гривневими депозитами. Зокрема, залежно від періоду, на який відкрили вклад, ставки за гривневими депозитами піднімуться. Про це повідомляє видання "Мінфін" із посиланням на повідомлення банку.

Monobank пропонує своїм клієнтам відкрити або депозит без права дострокового розірвання, або з можливістю дострокового розірвання договору і повернення вкладених грошей. І в першому, і в другому варіанті деякі відсоткові ставки піднімуться.

Зокрема, з 22 лютого ставка за гривневим депозитом без права дострокового розірвання на 24 місяці підніметься з 12% до 12,6% річних, на 18 місяців – з 12% до 12,4%, на 15 місяців – з 11,5% до 12%, на 9-11 місяців – з 10% до 10,5%, на 6-8 місяців – з 9% до 10%, на 3-5 місяців – з 8% до 9,5%.

Також з 22 лютого піднімуться ставки за деякими гривневими депозитами з правом дострокового розірвання:

на 9-11 місяців - з 7% до 7,5% річних;

на 6-8 місяців - з 6% до 7%;

на 3-5 місяців - з 5% до 6,5%.

По депозитах, які клієнти monobank відкрили до 22 лютого, збережуться колишні ставки, зазначені у договорах.

Однією з можливих причин підвищення ставки за депозитом може бути те, що напередодні НБУ підвищив облікову ставку до 10%. Крім того, ставки за депозитами значно більшою мірою залежать від ліквідності банківської системи. В останні роки вона залишається дуже високою, про дефіцит ресурсів не йдеться. І це сприяє зниженню (а поточній ситуації – стримування) сильного зростання прибутковості вкладів.