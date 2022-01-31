Срочные депозиты станут выгоднее, а кредиты для бизнеса подорожают: как рост учетной ставки повлияет на банковский рынок Украины

Через трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики повышенная учетная ставка будет подталкивать доходность депозитов вверх. Но этот процесс растянется на несколько месяцев. Повысится процентная ставка и по кредитам, прогнозируют банкиры

Уже через два-три месяца украинские банки повысят ставки по кредитам и депозитам, к чему их вынудит недавнее увеличение учетной ставки НБУ с 9% – до 10%. Мгновенного влияния роста "учетки" регулятора на доходность вкладов и стоимость кредитов не произойдет.

Кроме того, ставки по депозитам в гораздо большей мере зависят от ликвидности банковской системы. В последние годы она остается очень высокой, о дефиците ресурсов речи не идет. И это способствует снижению (а в текущей ситуации – сдерживанию) сильного роста доходности вкладов.

Как обращает внимание в разговоре с Delo.ua замглавы правления Юнекс Банка Алексей Карчажкин, в январе 2022 года гривневый индекс UIRD на 12 месяцев (рассчитывается на основании данных 20 ведущих банков) преодолел отметку в 9% годовых, поднявшись от минимумов в середине 2021-го на 1%.

Говоря по-другому, только сейчас индикативная ставка по годичным вкладам в гривне для физлиц достигла предыдущего уровня учетной ставки Национального банка в 9%.

"Конечно, через трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики повышенная учетная ставка будет подталкивать доходность депозитов вверх. Но этот процесс растянется на несколько месяцев", – утверждает Карчажкин.

Вместе с тем украинские банкиры в основном предполагают, что на поднятии ставки до 10% Нацбанк, ужесточая монетарную политику, не остановится. Уже к весне показатель может достигнуть 11%, о чем ранее заявила и первая замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова.

Центробанку нужно бороться с инфляцией в государстве, "как это делают сейчас регуляторы развитых и развивающихся стран", подчеркнул в разговоре с Delo.ua финансовый эксперт и советник главы Кредитвест банка Василий Невмержицкий.

"Многие страны, знаменуя завершение пандемии, начинают сворачивать поддержку бизнеса посредством дешевых денег, поднимая ставки по кредитам. Эта тенденция характерна и для Украины", – рассказывает Невмержицкий.

Кредиты для бизнеса могут подорожать. Виноват и побег инвесторов в ОВГЗ

Замглавы Юнекс Банка подчеркнул, что теоретически аналогичные механизмы работают и в отношении кредитования. Однако текущая напряженность в геополитике вносит коррекцию. Иностранные инвесторы сейчас довольно активно выходят из гривневых ОВГЗ.

С начала года портфель иностранцев сократился на 8,4 млрд грн. Частично это связано с погашением ранее выпущенных облигаций, но часть этих бумаг выкупают украинские банки на вторичном рынке, поскольку по ним можно получить очень хорошую доходность.

Иными словами, у банков появилась высокодоходная альтернатива классическому кредитованию.

"Это не сможет оказать сколько-нибудь заметного влияния на кредитные ставки по большинству розничных кредитов, однако способно оказать давление на стоимость кредитов для бизнес-клиентов", – обращает внимание Карчажкин.

Особенно, если отрицательная динамика ОВГЗ-портфеля нерезидентов сохранится. С другой стороны, серьезным сдерживающим фактором для роста кредитных ставок остается государственная программа льготного финансирования малого и среднего бизнеса.

"В целом, повышение учетной ставки НБУ, конечно, будет толкать ставки по депозитам и кредитам вверх, но насколько сильно они вырастут, будет зависеть далеко не только от нее. К примеру, ощутимо влияет на доходность депозитов уровень инфляции", – добавляет он.

И хотя эта связь также не линейна, в периоды ускорение роста цен ставки повышаются.

Изменились и нормы по резервированию. Банки сделают упор на срочные гривневые депозиты

Вместе с тем НБУ повысил и нормы резервирования на гривну до востребования (без определенного срока хранения) и иностранную валюту, подчеркнула в комментарии нам исполнительный директор Национальной ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Этот шаг делает вклады до востребования и средства на текущих счетах, а также средства любой срочности на счетах в иностранной валюте более дорогими для банков, что побудит их изменить структуру привлеченных средств в пользу срочных гривневых депозитов.

Сегодня средства до востребования в гривне и вклады в иностранной валюте совокупно составляют три четверти всей ресурсной базы банков. И именно по таким средствам действуют нулевые или минимальные процентные ставки.

А некоторые банки даже ввели комиссии по обслуживанию валютных счетов.

"Следовательно, банки будут больше стимулировать клиентов держать деньги в гривне на срочных депозитах, а увеличение доли таких депозитов в "общем котле" будет способствовать увеличению стоимости денежных ресурсов в целом", – акцентирует Коробкова.

Кроме того, росту ставок будет способствовать и быстрое наращивание банками гривневого кредитования – увеличение чистого портфеля кредитов в национальной валюте за последние 12 месяцев составило 41,3%.

"Для обеспечения спроса на кредитную гривну банкам придется больше стимулировать вкладчиков привлекательными депозитными ставками", – полагает Коробкова.

Банкиры ждут повышения средней доходности по гривневым вкладам

Алексей Карчажкин уверен, что даже если отбросить геополитические риски (в первую очередь, угрозу полномасштабного вторжения в Украину армии РФ), можно прогнозировать повышение средней доходности по гривневым вкладам примерно на 1% в течение ближайших 3-4 месяцев.

"Для вкладов сроком 12 месяцев это означает рост до примерно 10% годовых. Это, разумеется, средняя цифра. В зависимости от банка и его бизнес модели доходность таких вкладов будет находиться в пределах 8-12% годовых", – уточняет банкир.