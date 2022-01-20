НБУ повысил учетную ставку до 10%: среди рисков — эскалация Россией военного конфликта

Национальный банк Украины с 21 января 2022 года повышает учетную ставку с 9,0% до 10,0%, об этом сообщила пресс-служба НБУ. Регулятор полагает, что ужесточение монетарной политики будет способствовать удержанию под контролем инфляции.

НБУ продолжает повышения учетной ставки, которые начались в марте 2021 года.

"Правление Нацбанка приняло решение поднять учетную ставку до 10% годовых. Реализация значительного количества проинфляционных рисков требует усиления монетарной политики НБУ для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до 5%", – говорится в сообщении.

Ключевыми рисками в НБУ называют эскалацию Россией военного конфликта и более длинный и существенный, чем ожидалось ранее, рост цен в мире.

"Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%, учитывая реализацию ряда проинфляционных факторов. В частности, мировые цены на энергоносители будут оставаться выше, чем ожидалось ранее. Это будет не только давить на производственные расходы бизнеса, но и требовать постепенной коррекции тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Сохраняется и значительное ценовое давление со стороны стран – торговых партнеров Украины, в которых инфляция только приближается к пиковым значениям", — заявил регулятор.

В число проинфляционных рисков также входят формирование дополнительного девальвационного и ценового давления из-за ухудшения условий торговли или резкого сокращения урожаев после прошлогодних рекордов, а также рост потребительских цен из-за увеличения расходов бизнеса на оплату труда при оживлении трудовой миграции во время спада пандемии коронавируса.

В НБУ отмечают, что готовы действовать решительно при дальнейшей активизации проинфляционных факторов.

В марте Нацбанк решил повысить учетную ставку до 6,5%, а уже в апреле сразу до 7,5%. В июне было решено оставить ее на том же уровне, а 22 июля — повысить до 8%. В декабре ставка выросла уже до 9,0%.

Учетная ставка — это стоимость кредитов, которые НБУ выдает коммерческим банкам по долгосрочному или краткосрочному рефинансированию. Этот показатель должен определять цену кредитов на рынке. Ставка повышается для снижения инфляции до целевого уровня 5%.

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