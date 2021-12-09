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Нацбанк повысил учетную ставку до 9%
Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 9% годовых. Как сообщили в пресс-службе НБУ, это решение направлено на то, чтобы выравнять влияние дополнительных проинфляционных рисков и обеспечить устойчивое снижение инфляции до 5%.
В НБУ отметили, что в октябре рост потребительских цен замедлился до 10,9% в годовом исчислении. По оценкам Национального банка, в ноябре инфляция продолжила замедляться.
Директор Департамента монетарной политики и экономического анализа Сергей Николайчук подчеркнул, что ключевыми рисками для экономики является эскалация Россией военного конфликта и более длинный, чем ожидалось ранее, ценовой всплеск в мире.
Он добавил, что более длительная и более высокая инфляция в мире, особенно ее всплеск в странах Центрально-Восточной Европы, также может подтолкнуть цены в Украине вверх. Кроме того, до конца не понятно, какие экономические последствия несет за собой распространение новых штаммов коронавируса.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что в июне 2020 года НБУ снизил учетную ставку до самого низкого уровня за всю историю независимой Украины — с 8% до 6%. Тогда макроэкономическая ситуация требовала смягчения монетарной политики для поддержания экономики на этапе постепенного свертывания карантина.
До января 2021 года регулятор оставлял учетную ставку неизменной. Как раз в январе НБУ пообещал ее повысить, если потребительский спрос будет расти, а заметного притока капитала не будет.
Уже в марте правление Национального банка Украины решило повысить учетную ставку до 6,5%, а через месяц, в апреле, — сразу до 7,5%.
В июне НБУ снова оставил учетную ставку без изменений. При очередном пересмотре ключевой ставки в июле регулятор повысил ее до 8%. В сентябре регулятор поднял учетную ставку до 8,5%.
Уточняем, что учетная ставка – это один из монетарных инструментов НБУ, посредством которого Национальный банк Украины устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных средств на соответствующий период.
Другими словами, это процент, под который Нацбанк предоставляет кредиты коммерческим банкам. От него зависит процент, под который банки будут предоставлять кредиты и депозиты физическим лицам и бизнесу.