Нацбанк повысил учетную ставку до 9%

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 9% годовых. Как сообщили в пресс-службе НБУ, это решение направлено на то, чтобы выравнять влияние дополнительных проинфляционных рисков и обеспечить устойчивое снижение инфляции до 5%.

В НБУ отметили, что в октябре рост потребительских цен замедлился до 10,9% в годовом исчислении. По оценкам Национального банка, в ноябре инфляция продолжила замедляться.

"Впрочем, инфляция снижается медленно в результате ряда факторов. В частности, усиливается давление на цены все более широкого перечня товаров и услуг потребительского набора из-за вторичных эффектов удорожания продовольственных товаров и энергоносителей. Также инфляцию подпитывает увеличение затрат бизнеса на логистику и оплату труда", — рассказали в НБУ, добавив, что инфляция продолжит постепенно снижаться к концу этого года и на протяжении всего 2022 года.

Директор Департамента монетарной политики и экономического анализа Сергей Николайчук подчеркнул, что ключевыми рисками для экономики является эскалация Россией военного конфликта и более длинный, чем ожидалось ранее, ценовой всплеск в мире.

Он добавил, что более длительная и более высокая инфляция в мире, особенно ее всплеск в странах Центрально-Восточной Европы, также может подтолкнуть цены в Украине вверх. Кроме того, до конца не понятно, какие экономические последствия несет за собой распространение новых штаммов коронавируса.

"В случае дальнейшей реализации проинфляционных рисков Национальный банк готов повышать ключевую ставку на ближайших заседаниях правления по монетарной политике", — подытожил Николайчук.

Напомним, что в июне 2020 года НБУ снизил учетную ставку до самого низкого уровня за всю историю независимой Украины — с 8% до 6%. Тогда макроэкономическая ситуация требовала смягчения монетарной политики для поддержания экономики на этапе постепенного свертывания карантина.

До января 2021 года регулятор оставлял учетную ставку неизменной. Как раз в январе НБУ пообещал ее повысить, если потребительский спрос будет расти, а заметного притока капитала не будет.

Уже в марте правление Национального банка Украины решило повысить учетную ставку до 6,5%, а через месяц, в апреле, — сразу до 7,5%.

В июне НБУ снова оставил учетную ставку без изменений. При очередном пересмотре ключевой ставки в июле регулятор повысил ее до 8%. В сентябре регулятор поднял учетную ставку до 8,5%.

Уточняем, что учетная ставка – это один из монетарных инструментов НБУ, посредством которого Национальный банк Украины устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных средств на соответствующий период.

Другими словами, это процент, под который Нацбанк предоставляет кредиты коммерческим банкам. От него зависит процент, под который банки будут предоставлять кредиты и депозиты физическим лицам и бизнесу.