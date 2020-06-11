НБУ снизил учетную ставку до самого низкого уровня за всю историю независимой Украины

Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года.

Как сообщает пресс-служба регулятора, это — самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины.

"С высокой вероятностью потребительский и инвестиционный спрос будет оставаться подавленным дольше, чем прогнозировалось в апреле. С одной стороны, это будет удерживать инфляцию ниже целевого уровня дольше, чем предусматривает апрельский прогноз. С другой стороны, это означает, что падение украинской экономики может быть более глубоким, чем ожидалось. Такое развитие событий требует дальнейшего смягчения монетарной политики для поддержания экономики на этапе постепенного свертывания карантина", — говорится в сообщении.

Кроме этого, Нацбанк принял решение о сужении коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа "учетная ставка +/- 2 процентных пункта" к "учетная ставка +/- 1 процентный пункт".

"Это означает, что при новой учетной ставке кредиты рефинансирования овернайт будут предоставляться под 7%, а депозитные сертификаты овернайт будут размещаться под 5%. Изменение ширины коридора позволит достигать операционной цели монетарной политики, которая заключается в содержании гривневых межбанковских ставок на уровне, близком к ключевой ставке в пределах коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа", — отмечают в Нацбанке.

В НБУ добавили, что снижение ключевой ставки до уровня ниже нейтрального свидетельствует о завершении цикла быстрого смягчения монетарной политики.

Напомним, 23 апреля правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 8% годовых с 24 апреля 2020 года.