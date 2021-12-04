НБУ усовершенствовал правила проведения денежных расчетов по сделкам с ценными бумагами

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил Положение о порядке проведения денежных расчетов по сделкам с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами, заключенными с соблюдением принципа "поставка ценных бумаг против оплаты".

Как сообщает пресс-служба регулятора, нормативно-правовой акт разработан в соответствии с законом № 738-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении привлечения инвестиций и внедрении новых финансовых инструментов".

В Нацбанке отмечают, что положение отвечает требованиям международных документов, которыми регулируется порядок расчетов за ценные бумаги, и предусматривает внедрение лучших мировых практик в этой сфере.

В частности, документ позволяет участникам рынков капитала выбирать способ расчетов по сделкам по ценным бумагам и субъекту инфраструктуры, который будет гарантировать такие расчеты.

Утвержденное Положение определяет следующее:

– требования к субъектам, которые обеспечивают проведение денежных расчетов по сделкам по ценным бумагам и другим финансовым инструментам по принципу "поставка ценных бумаг против оплаты";

– порядок проведения денежных расчетов по принципу "поставка ценных бумаг против оплаты" через отражение в системе учета изменения объема прав и обязательств с отражением перехода права требования на деньги, в том числе, прекращение обязательств за результатами неттинга (взаимная компенсация обязательств с одинаковыми сроками между двумя и более лицами – Delo.ua);

– порядок проведения денежных расчетов по сделкам с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами по принципу “поставка ценных бумаг против оплаты” с использованием технологий Системы электронных платежей (СЭП) НБУ;

– порядок предоставления Национальному депозитарию ценных бумаг доступа к технологии обслуживания расчетов с использованием специальных средств СЭП.

"Использование технологий СЭП позволит участникам рынка проводить так называемые "расчеты в деньгах центрального банка", то есть с использованием счетов сторон сделки по ценным бумагам, открытым непосредственно в Национальном банке. Это повысит надежность таких расчетов и доверие инвесторов к украинским рынкам капитала", – говорится в сообщении НБУ.

Документ вступает в силу 3 января 2022 года.

Напомним, 28 октября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла ряд решений о допуске иностранных ценных бумаг к обращению на территории Украины.

За неделю до этого НКЦБФР утвердила новые стандарты корпоративного управления для профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков.