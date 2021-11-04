Государственные и европейские облигации: в чем их привлекательность

Такому положению вещей есть несколько объяснений. Во-первых, население годами приучали, что депозит, чуть ли не единственный способ приумножить свой капитал. Во-вторых, украинцы воспринимают фондовый рынок, как место, где инвестициями занимаются исключительно профессионалы.

Продолжая наш спецпроект Smart Investments, реализуемый в партнерстве с инвестиционной компанией Smart Holding, в этом материале мы расскажем: чем ОВГЗ выгоднее депозитов; в чем отличия государственных и европейских облигаций, а также — какой суммой нужно располагать для того, чтобы начать инвестировать на фондовом рынке.

В чем популярность?

В предыдущих статьях мы уже говорили о том, что ОВГЗ относятся к наиболее популярным и безопасным видам инвестиций, и за последнее время стали вторым по популярности финансовым инструментом после банковских депозитов в Украине.

Это показательно демонстрируют сами цифры: за неполный 2021 год размер вложений физических лиц в государственные облигации практически удвоился с 11 млрд грн до 21 млрд грн.

СПРАВКА

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ):

- государственные ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов Украины;

- размещаются на внутреннем фондовом рынке;

- обращение облигаций в Украине проводится сугубо в электронном виде.

"Текущие ставки доходности делают ОВГЗ наиболее привлекательным инструментом для локальных и западных инвесторов. Снижение тарифов и минимальной суммы инвестирования (в ICU рекомендованная сумма инвестирования составляет от 50 тыс. грн) превратило ОВГЗ из инструмента приватного банкинга в продукт для массового инвестора", — рассказывает Григорий Овчаренко, управляющий локальными активами группы ICU.

"Через наше приложение Wotan мы ежемесячно получаем около 400 заявок для открытия счета. Риски этого вида инвестиций в долгосрочной перспективе минимальны. Доходность ОВГЗ зависит от политики Национального Банка Украины, и при увеличении учетной ставки, доходность по ОВГЗ будет расти соответственно", — говорит Михаил Ритчер, соучредитель MRP и Wotan.

И действительно ОВГЗ считаются наиболее надежным инструментом инвестирования, так как их полное погашение гарантируется государством. Еще один плюс ОВГЗ — они могут выпускаться в гривне и в валюте.

По словам Романа Черепахи, инвестиционного директора в Horizon Capital, "ОВГЗ — хороший инструмент для консервативных инвесторов, которые ценят низкий уровень рисков и отсутствие необходимости платить налоги с инвестиционного дохода".

Его мнение разделяет и Сергей Фурса, заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами ИК Dragon Capital. "Государству нужны деньги. Поэтому такой инструмент как ОВГЗ — достаточно интересный способ привлечения инвестирования в том числе от частных лиц. Это самые надежные инвестиции, которые только могут быть. Из рисков есть разве что только кризис национальной валюты", — отметил эксперт.

Относительно ставок — они время от времени колеблются. Так, 26 октября Минфин провело традиционный аукцион ОВГЗ. Номинальная ставка гособлигаций в гривне составила от 9,50% до 13,05% годовых в зависимости от их сроков, а долларовые — с доходностью 3,70% годовых.

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Как инвестировать?

Инвестировать в ОВГЗ могут как физические, так и юридические лица — украинцы и иностранцы. Информация о том, когда и на каких условиях будут размещаться очередные облигации, представлена на сайте Минфина.

Хотя, стоит отметить, что ОВГЗ — более сложный инструмент по сравнению с теми же банковскими депозитами. Их особенность в том, что приобрести госбумаги можно только на внутреннем рынке страны — через торговые площадки фондовых бирж. То есть, покупать и продавать облигации напрямую невозможно. Но и здесь все продумали за нас: при решении инвестировать в ОВГЗ можно обратиться за услугами профессиональных участников фондового рынка (инвестиционные компании, брокеры) или в банк. Они сделают всю работу за инвестора.

Самая простая процедура приобретения ценных бумаг выглядит следующим образом:

— открываете счет в банке в ценных бумагах;

— заключаете с банком договор о предоставлении инвестиционных услуг;

— выбираете валюту и оформляете ее покупку;

— перечисляете средства на покупку ОВГЗ.

Но при инвестировании в государственные облигации нужно учитывать то, что это дополнительные расходы на открытие счета в ценных бумагах, плата за услуги брокера и хранение госбумаг.

Так, комиссия банка при покупке ОВГЗ на сумму до 3 млн грн составит примерно 0.2% от суммы сделки, но не менее 1,5 тыс грн от суммы. За открытие счета придется заплатить около 500 грн. Хранение бумаг на счету 0.5% от стоимости (не менее 300 и не более 600 грн/мес). Выплата дивидендов, погашение ценных бумаг — 1% от суммы, но не более 500 грн. Итого, если вы купите ОВГЗ на 100 тыс грн на один год, то комиссия банка составит 1500 грн, хранение — 500 грн/мес, погашение — 500 грн. На выходе при процентной ставке 15% в гривне, вы получите 6895 грн (после уплаты 1,5% военного налога).

На первичном рынке номинальная цена одной облигации составляет 1 тыс грн, $1 тыс или 1 тыс евро. Выбор суммы будет в каждом случае разный, но сразу отметим, что эксперты рекомендуют рассматривать ОВГЗ, когда сумма инвестиций составляет не ниже 50 тыс грн, а еще лучше — от 100 тыс грн.

Что касается сроков размещения, то они могут составлять до 1 года, 1-5 лет и более 5 лет. Чем дольше время размещения, тем больше прибыли получает инвестор. Например, аукцион за 26 октября 2021 года показал, что средневзвешенная доходность однолетних ОВГЗ может составлять 11,5%, то трехлетние принесут уже 12,56%, а шестилетние — 13,1%.

Бонд. Евробонд!

Еще один доступный и интересный для начинающего инвестора финансовый инструмент — еврооблигации (или евробонды). Это долговые ценные бумаги, которые выпускает государство или корпоративный эмитент (компания) в иностранной валюте (доллар, евро). Как правило, еврооблигации размещаются на достаточно длительный период (от 5 лет и выше).

Евробонды интересны тем, что дают доходность выше, чем депозит или валютные ОВГЗ, но, как правило, ниже, чем портфель акций.

"Колебания цен на евробонды значительно ниже, чем на акции, что идеально подходит для инвесторов с высокой чувствительностью к риску. Это промежуточный инструмент между депозитами и акциями, который интересен широкому кругу инвесторов", — рассказывает Виталий Сивач, трейдер группы ICU.

Доходность еврооблигаций зависит от кредитного риска эмитента и срока погашения бонда. Как правило, чем дольше срок погашения бумаги и выше кредитный риск, тем выше доходность такой бумаги. Такая инвестиция всегда должна быть компенсирована за повышенный риск.

Сейчас на украинских евробондах можно получить от 2.7% годовых с погашением в 2022 году, а если взять конкретную компанию, например, как "Нафтогаз" — то на ней можно получить до 7,75% с погашением в 2026 году.

Купить еврооблигации в Украине может кто угодно. Но, нужно быть готовым к тому, что вход в подобную инвестицию будет не менее $100-200 тыс, а с такой суммой можно попробовать себя в более понятном инвестировании в недвижимость.

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Что нужно знать инвестору про евробонды?

При выборе еврооблигаций инвестору стоит обратить внимание на следующие моменты. Первое — это их доходность. Потенциальную прибыль можно рассчитать, если вы оцените годовую процентную ставку, срок выкупа, и разницу между биржевой и номинальной ставкой актива. Не менее важной есть и надежность евробондов. Самыми безопасными эксперты называют государственные бумаги или же облигации, выпущенные устойчивыми и прибыльными корпоративными эмитентами.

"Сначала нужно определиться с тем, какая у инвестора чувствительность к риску. Если он готов выдержать падение цены на 10-15%, то может брать длинные бумаги с более высоким кредитным риском, получая 6-7,75% годовых. Если инвестор не готов сильно рисковать, то ему лучше выбрать короткие бумаги с низким кредитным риском. При этом ожидаемая доходность будет ниже 2,75-4%", — рекомендует Виталий Сивач.

Также инвестор должен проанализировать рост доходов эмитента в ближайшем будущем, посмотреть, как эти доходы сопоставляются с долговой нагрузкой. Нужно четко понимать, что эмитент сможет обслуживать свой долг без применения реструктуризации.

В следующем материале мы рассмотрим вопрос инвестирования в альтернативу евробондам по сумме входа на финансовый рынок — в недвижимость.