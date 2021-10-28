Инвестиционный портфель в Украине: как его правильно собрать?

Чтобы обезопасить свои инвестиции, их лучше всего диверсифицировать, вкладывая одновременно в различные активы. Совокупность ценных бумаг разного вида, ликвидности и срока действия называется инвестиционным портфелем.

Продолжая наш спецпроект Smart Investments, реализуемый в партнерстве с инвестиционной компанией Smart Holding, в этом материале мы расскажем, как правильно составить инвестиционный портфель и какие из активов в нем подойдут для начинающего инвестора, а какие — для более опытного.

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Во что можно инвестировать по закону?

По закону в Украине можно инвестировать во все, и самые популярные направления мы рассмотрели в нашем первом материале. Для начинающего инвестора главное определиться с суммой, которую он готов вкладывать регулярно, и, отталкиваясь от нее, найти свои инструменты для инвестирования.

"Если говорить об инвестициях в акции компаний или открытие бизнеса, то в настоящее время из-за несовершенства законодательной базы возможности здесь очень большие", — говорит Дмитрий Томчук, основатель инвестфонда First Investment Step Online (FISON).

Но самыми надежными инвестиционными инструментами в украинских реалиях считаются: депозиты, облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и еврооблигации, недвижимость и сельхозземля, которая стала доступной для инвестирования только в 2021 году. Некоторые инвесторы также относят сюда криптовалюты, золото и покупку/открытие бизнеса (полностью или частично).

Сколько инвестировать?

Стартовая сумма инвестирования в каждом случае будет индивидуальной. Если это открытие депозита, то достаточно будет и $100. А вот для инвестирования в недвижимость — это десятки тысяч долларов. Стоит помнить, что чем больше денег вы готовы инвестировать, тем большее количество финансовых инструментов вам доступно.

Также на начальном этапе нужно приучить себя к тому, что, начав инвестировать, нужно быть готовым соблюдать регулярность вложений. Ее можно обеспечить дивидендами или частью дохода от бизнеса, деньгами от сдачи квартиры или просто 10% с каждой зарплаты.

Эксперты инвестиционного рынка считают, что чем меньшим капиталом обладает инвестор, тем больше инвестиции должны быть сосредоточены в низкорисковых инструментах (депозиты, ОВГЗ и т.п.). Постоянное увеличение капитала позволит рассматривать для вложения более рисковые инструменты, такие как акции или инвестиции в частные компании.

Таким образом со временем у вас сформируется набор инвестиционных инструментов, из которых можно будет сформировать инвестиционный портфель, задача которого — обезопасить вас от финансовых потерь.

Собираем портфель

Далее стоит определиться со стратегией инвестирования. Опираясь на свои цели и степень готовности к рискам, инвестор выбирает для себя подходящую стратегию вложения средств. В инвестировании есть три основные стратегии:

#1 — консервативная (или пассивная);

#2 — умеренная;

#3 — агрессивная (активная).

Две первые направлены на получение стабильного дохода с минимальной или оптимальной степенью риска. Они хорошо подходят для новичков и тех, чья задача — сохранить размещенные деньги или приумножить их за длительный период времени.

Консервативная стратегия — это инвестиции в депозиты, акции стабильных компаний, ОВГЗ, недвижимость, инвестиционное страхование жизни. Доходность таких инвестиций — до 10% годовых.

Умеренная стратегия — это уже чуть более высокие риски, но и возможность доходности до 50% годовых. Инструментами данной стратегии могут стать опять же акции и корпоративные облигации надежных компаний, ПИФы, сырьевые активы, дивидендные акции украинских компаний.

А вот активная стратегия — дело для самых рискованных и профессиональных инвесторов, задача которых получить доходность от 100% годовых, и ради этого они готовы рискнуть. Здесь работают краткосрочные инвестиции: акции и ценные бумаги с высокими колебаниями курса, Forex, стартапы или криптовалюты.

На практике опытные инвесторы сочетают в своем портфеле все три инвестиционные стратегии. Поэтому они делят его на несколько частей: доходную (самую прибыльную и рисковую), страховую (активы, которые можно выгодно продать в любой момент) и накопительную (максимально консервативные активы).

Классический инвестиционный портфель с умеренными рисками может выглядеть следующим образом:



30-40% средств — консервативные (накопительная часть);

50% — умеренные (стабилизационная часть);

5-20% — самые рискованные и прибыльные (доходная часть).



Консервативный портфель:

облигации — 65%;

акции стабильных компаний — 20%;

валюта, золото — 15%.



Агрессивный портфель:

акции компаний — 60%;

ПИФы — 20%;

облигации — 10%;

криптовалюты — 10%.



Оптимальный по доходности и рискам портфель:

облигации — 50%;

акции — 35%;

первичная публичная продажа акций (IPO) — 15%.

Правила игры

Нет золотого правила, как грамотно составить инвестиционный портфель. Профессиональнее всего это делают инвестиционные консультанты и портфельные управляющие. Если вам порекомендуют (или вы сами решите) скопировать чужой портфель, это тоже не идеальный вариант. Не факт, что инвестиции в таком случае будут приносить такой же доход. Поэтому для начинающего инвестора будет полезнее составить портфель самостоятельно и понемногу его апгрейдить: снижать риски и увеличивать доходность.

Для начала новичку нужно понимать, что именно интересует — быстрая прибыль и повышенные риски или же в неком роде "стабильные" и долгосрочные инвестиции. В любом случае, нужно диверсифицировать свой портфель и инвестировать в то, в чём больше всего разбираетесь, рекомендуют практически все опытные инвесторы.

"Нет универсального правила, которое гарантирует успех, но что действительно поможет приблизить вас к получению прибыли — так это понимание, куда и зачем вы вкладываете свои деньги", — считает Евгений Нетреба, Associate в Chernovetskyi Investment Group.

Подобного мнения придерживается и Сергей Фурса, заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами ИК Dragon Capital. "Это достаточно ситуативно и зависит от суммы, которую человек готов инвестировать. Если она большая, тогда недвижимость может быть включена в портфель. Но если ваш портфель до $50 тыс., речь об инвестировании в недвижимости вряд ли может идти", — отметил эксперт.

В теории инвестиционный портфель должен включать несколько составляющих. По словам Григория Овчаренко, управляющего локальными активами группы ICU, ликвидные и консервативные инструменты — депозиты, облигационные или фонды денежного рынка, предназначенные для текущих затрат, плановых и непредвиденных расходов, должны составлять не менее трех месячных зарплат. Ремонт автомобиля, расходы в период отсутствия работы или болезни, а также отпуск могут финансироваться за счет этих средств.

"Третьим обязательным элементом инвестиционного портфеля должен быть долгосрочный портфель на период предпенсионного и пенсионного возраста, способный дополнить государственную пенсию до необходимого уровня, который составляет не менее 70% от средней заработной платы", — рекомендует эксперт.

Памятка начинающего инвестора

1. Перед тем как составлять инвестиционный портфель, определитесь с суммой инвестирования, инвестиционными целями и горизонтами. Вы должны точно знать, какую сумму денег можете потерять, сколько и за какой срок хотите заработать первые дивиденды. Это также нужно, чтобы понять, какие инвестиционные инструменты подходят именно вам.

2. Выбирайте консервативные активы и активы с умеренной степенью риска. Часто начинающие инвесторы думают, что готовы к риску, но стоит рынку просесть на 20-30%, и они начинают "сбрасывать" инвестиции по невыгодной цене.

3. Инвестируйте в разные активы. Вкладывайте деньги не просто в разные банки (если речь идет о депозитах), а в разные инвестиционные инструменты: акции, облигации, ПИФы, золото, валюту и т.д.

4. Не стоит доверять всему, что говорят и рекомендуют. Акции, которые вам советовали приобрести (или вы сами услышали об их потенциале и решились на покупку), могут быть слишком переоценены рынком. Эксперты рекомендуют самостоятельно изучать финансовые показатели компании (если речь об акциях компаний): динамику выручки и чистой прибыли, количество денежных средств на счетах компании, наличие задолженностей и факторы роста.

5. Читайте обзоры и рекомендации аналитиков, проверенные источники информации, следите за новостями. Вы можете довериться мнению опытных инвесторов, найти на сайте брокера актуальные идеи и подборки перспективных бумаг. На основании прогнозов и различных обзоров вы можете принять решение об инвестировании в тот или иной актив.

В следующих публикациях пройдемся детальнее по каждой из категорий инвестиций, чтобы понимать, что наиболее привлекательно для инвестора и при каких условиях стоит рассчитывать на доход.