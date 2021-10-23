Инвестиции от первого лица: опытные инвесторы о том, с чего стоит начинать

Продолжая наш спецпроект Smart Investments, реализуемый в партнерстве с инвестиционной компанией Smart Holding, мы обратились к ведущим экспертам инвестиционной сферы с просьбой порекомендовать, как и во что начинать инвестировать.

Григорий Овчаренко, управляющий локальными активами группы ICU

— Любые инвестиции должны соответствовать целям, профилю клиента и горизонту инвестирования. Для того чтобы насобирать на учебу, точно не стоит вкладывать в криптовалюту — это рискованно. Если предшествующий опыт включал в себя только банковский депозит, то следующим шагом могут стать такие консервативные инструменты, как государственные облигации. Но при этом ничего не мешает купить биткоин, если у вас есть свободные средства, и вы готовы пожертвовать этой суммой.

Инвестировать можно самостоятельно, если у вас есть достаточно времени на изучение рынка и на сам процесс инвестирования. Также можно доверить это финансовому советнику или компании по управлению активами.

Евгений Нетреба, Associate в Chernovetskyi Investment Group

— В первую очередь начинающему инвестору необходимо понять, что для получения видимого результата от инвестирования, вкладывать стоит не меньше 30% от своего регулярного дохода. Диверсификация вкладов на 10-15 инструментов гарантирует лучший результат, чем инвестирование во что-то одно. Для такого разделения, по моему мнению, необходимо не менее $10 тыс., так как небольшие инвестиции до $5-10 тыс. могут быть невыгодны из-за комиссий брокеров, платформ и прочих нюансов. А подход с диверсификацией инвестиций позволяет минимизировать риски больших потерь.

Учиться инвестировать нужно с элементарного — откладывать часть денег из своего дохода и не тратить их

Среди новых инструментов, которые становятся доступны украинцам, я рекомендую обратить внимание на инвестиции в землю и рынок криптовалют.

Если планируете заниматься вопросом инвестиций самостоятельно, то перед тем как вкладывать деньги, рекомендую потратить минимум неделю на изучение особенностей того объекта инвестиций, который вы выбрали. Сознательный подход к собственным деньгам дает лучший результат, чем бездумное раскладывание средств в наиболее популярные сейчас инструменты.

Дмитрий Томчук, инвестфонд First Investment Step Online (FISON)

— Главный совет: не инвестируйте все деньги, которыми вы располагаете. И даже половину! Возможно, десятую часть, но разложите ее в десять разных инструментов инвестирования, и на протяжении долгого времени наблюдайте за происходящим. Если все идет хорошо, увеличивайте сумму инвестиций — постепенно и равномерно.

Главное правило здесь — не делать резких движений и никогда не терять полного бесстрастия.

Лучше заниматься этим не в одиночку, а под руководством опытных профессионалов, объединившись с тем, кто хорошо разбирается в вопросе. Сегодня для этого есть все возможности — существуют и доступны ассоциации, синдикаты и пр.

И, конечно, не стоит инвестировать в заведомо высокорисковые проекты с короткими сроками. Быстрых денег не бывает — это уловка для обмана населения.

Учиться инвестировать нужно с элементарного — откладывать часть денег из своего дохода и не тратить их. Это научит той самодисциплине, без которой деятельность инвестора невозможна. Но главное — разбираться в том, что вы делаете, а не инвестировать на ощупь или доверившись третьим лицам без опыта.

Железное правило — до инвестирования у вас должна быть экспертиза в вопросе. А это означает непрерывный процесс получения знаний, чтения литературы, получения нужной информации из всех источников и мыслительную деятельность, включающую навыки анализа и прогностики. И еще раз — экспертиза. Если этого всего нет, то итогом вашей инвестиционной деятельности будут потерянные деньги.

Алексей Олейников, управляющий партнер InVenture

— Постарайтесь сделать свои первые инвестиции совместно с опытными инвесторами. Если среди ваших знакомых нет таких гуру, вступите в бизнес сообщество или инвестклуб.

Не гонитесь сразу за высокой доходностью, инвестируя все свои сбережения в один инвестиционный инструмент. Лучше заработать первые 10-15% годовых, чем потерять все и "похоронить" желание инвестировать в будущем.

Подход с диверсификацией инвестиций позволяет минимизировать риски больших потерь

Рассмотрите краудинвестинг или краудлендинг в качестве формирования вашего пассивного дохода. При этом у вас появится отличная возможность диверсифицировать риски и войти в несколько бизнес-проектов.

Не поддавайтесь эмоциям и не вкладывайте средства в первый попавшийся проект. Проанализируйте хотя бы пять бизнес-проектов и выберите из них наиболее оптимальный по соотношению доходность/управление рисками.

Внимательно и досконально изучайте финансовую, юридическую, коммерческую и маркетинговую часть проектов, вплоть до репутации основателей и профессионализма менеджмента. Если не хватает своей компетенции, наймите толковых юристов, брокеров и аудиторов.

В сухом остатке

Подведя итог вышесказанному, обратим внимание на главные озвученные моменты, на которые нужно обратить внимание начинающему инвестору:

— учиться инвестировать нужно с элементарного — откладывать часть денег из своего дохода и сделать эту сумму неприкосновенной;

— если целью вашего инвестирование является обязательное получение прибыли — избегайте инвестиций в рисковые активы (криптовалюту, стартапы);

— самостоятельно начинать инвестировать нужно только после того, как вы получили хотя бы базовые знания об объекте вложения. Внимательно и досконально изучайте финансовую, юридическую, коммерческую и маркетинговую часть проектов, вплоть до репутации основателей и профессионализма менеджмента. Если на это нет времени, то лучше обратитесь за помощью к финансовому советнику или в компанию по управлению активами;

— не гонитесь со старта за высокой доходностью, инвестируя все свои сбережения в один инвестиционный инструмент. Лучше заработать первые 10-15% годовых, чем потерять все и "похоронить" желание инвестировать в будущем.

— диверсификация инвестиций минимизирует риски финансовых потерь.

В следующий раз в рамках нашего спецпроекта Smart Investments мы расскажем, как собрать личный инвестиционный портфель в Украине.