Инвестиции "для чайников": шпаргалка для начинающего инвестора

Новички могут начать с банковских депозитов или покупки акций компаний. Более опытные — инвестируют в золото, ОВГЗ, стартапы, криптовалюту и т.п. С другой стороны, для того, чтобы инвестирование закончилось получением прибыли, а не на всегда перекрыло желание вкладывать деньги, необходимо обладать хотя бы начальными знаниями того, что такое инвестирование, каким оно бывает, а также понимать — куда инвестировать, чтобы не прогореть.

В нашем новом спецпроекте об инвестициях мы разберемся, какая классификация инвестиций существует, какие из них являются самыми доходными и высокорисковыми, куда инвестируют люди знающие и, собственно, какие виды инвестиций подходят для микро- и макроинвесторов. И начнем мы с азов...

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Виды инвестиций

Сразу отметим, что классификатор видов инвестирования — достаточно широкий. Поэтому в данном материале остановимся на основных.

#1. Классификация по форме собственности

Такие инвестиции бывают:

Частными: в роли инвестора выступает физическое лицо или юридическая организация.

Государственными: вклады капиталов госпредприятий, госбанка, госфондов, фондов, не относящихся к бюджетным, но являющихся государственными.

Иностранными: инвесторами выступают зарубежные компании.

Смешанными: совместное владение активами нескольких инвесторов.

#2. Классификация по объектам

Реальные: покупка оборудования, постройка новых помещений, расширение производства, вложения средств в торговые марки, в развитие персонала и т.п.

Финансовые: приобретение акций и ценных бумаг, банковские депозиты, недвижимость, кредитование, т.п.

Спекулятивные: цель таких инвестиций — краткосрочное обогащение из-за ожидаемого повышения цены на: валюты, драгметаллы, ценные бумаги и т.п.

#3. Классификация по сроку инвестирования

Речь идет о времени, за которое инвестор планирует выйти на определенный уровень прибыли.

Краткосрочные: до одного года.

Среднесрочные: от одного до пяти лет.

Долгосрочные: инвестиции, сроком более пяти лет.

Аннуитетные: некоторые виды инвестирования могут приносить прибыль не постоянно, но регулярно. Например, депозиты, приобретение долговых обязательств, выплаты пенсионных фондов.

#4. Классификация по фактору доходности

Существуют: высокодоходные, среднедоходные, низкодоходные и бездоходные инвестиции. Если первые три типа определяются уровнем получаемого дохода, в сравнении со среднерыночным, то в бездоходном типе прибыль заменяется эффектом экологического, социального или иного неэкономического вида.

#5. Классификация по рискам

Низкорисковые вложения характеризуются доходностью на уровне 10-15% годовых. Сюда входят банковские депозиты, вложения в недвижимость. Также к ним относят обезличенные металлические счета, накопительные страховки, депозиты и НПФ с уровнем риска — примерно 3%.

Среднерисковые инвестиции потенциально способны принести 15-30% годовых. Уровень риска составляет около 25% в зависимости от инструмента. В группу относят разного рода ПИФы и общие фонды банковского управления, а также — доверительное управление и торговлю на бирже.

Высокорисковые могут приносить от 50% дохода ежегодно и отличаются уровнем риска от 25%. К высокорисковым инвестициям относятся Forex (игра на международном рынке валюты) и хайп (HYIP) — высокодоходный инвестпроект, в котором участники зарабатывают благодаря притоку средств от новых вкладчиков, но при этом напоминает финансовую пирамиду.

Также стоит отметить, что эти две классификации (#4-5) взаимосвязаны между собой — чем выше риск потерь инвестиций, тем выше их доходность.

Популярные виды инвестиций

Наиболее популярными видами инвестиций в мире и в Украине сегодня являются банковские депозиты, государственные (ОВГЗ) и корпоративные облигации, акции украинских и зарубежных компаний, инвестиционные и пенсионные фонды, вложения в недвижимость и землю, драгоценные металлы и криптовалюты.

Как рассказал Delo.ua Григорий Овчаренко, управляющий локальными активами группы ICU, лично он предпочитает вкладывать деньги во все перечисленные выше инструменты: от банковских депозитов до пенсионных фондов за исключением криптовалют. А вот в группе ICU есть несколько направлений инвестирования — от портфельных, во все вышеперечисленные классы активов, до прямого и венчурного инвестирования.

"После того, как в Украине появится законодательная возможность для юридических лиц вкладываться в землю, мы зайдем и это направление. Учитывая интерес к иностранным ценным бумагам, мы создали несколько инвестиционных фондов: Global Equity Index и фонд Еврооблигаций. Они предоставляют доступ к иностранным ценным бумагам широкому кругу физических лиц", — говорит Овчаренко.

Управляющий партнер InVenture Алексей Олейников говорит, что в его компании также популярны такие инвестиции, как участие в IPO через брокеров, вклады в создание собственного бизнеса или покупка доли в действующем бизнесе (партнерство), предоставление частных займов предпринимателям напрямую или через посредников (P2P). Его компания рассматривает вхождение в новые проекты в качестве миноритарного инвестора совместно с другими инвесторами.

"При этом наша роль заключается в подборе качественных проектов, проведении предварительного анализа перспективности и выявления рисков бизнеса, частичного финансирования проектов, в дальнейшем содействии в выходе из бизнеса или привлечении дополнительного капитала. Для нас и наших партнеров интересны быстрорастущие компании в определенных отраслевых нишах, которые нацелены на масштабирование, требуют пополнения оборотного капитала, либо же капитальные инвестиции в модернизацию основных фондов или выход на новые рынки", — делится Олейников.

Со своей стороны, Евгений Нетреба, Associate в Chernovetskyi Investment Group, рассказал, что все также остаются популярными инвестиции в акции компаний технологического сектора, а также — в криптовалюты.

"Стремительный рост компаний, которые производят вакцины, полёты на орбиту, дефицит видеокарт и чипов — всё это каждый день влияет на рынок. Криптовалюты также являются популярной инвестицией среди украинцев. Совсем недавно Украина попала в топ-5 по использованию криптовалют. Также мы наблюдаем изменения на законодательном уровне касающиеся „виртуальных активов". В Украине криптовалюту приравняют к обычным деньгам, а вот что из этого получится — это уже совсем другой вопрос", — отметил Нетреба.

Какие инвестиции выбирать на микро- и макроуровнях?

Наибольший доход приносит инвестиция, сделанная с качественным расчетом всех рисков и потенциала — уверяют опрошенные эксперты.

"Любые инвестиции могут быть высокорисковыми, если инвестировать в то, чего не понимаешь, в период времени, который не понимаешь, без понимания своей цели. Поэтому важен не актив, а актив в периоде времени на определенной территории, в рамках определенной стратегии", — уверяет Михаил Ритчер, соучредитель MRP и Wotan.

С тщательной подготовкой к инвестированию хорошую доходность может дать как недвижимость, облигации, так и ангельское инвестирование в стартапы. Вопрос только в сроках, когда эта доходность себя реализует.

Микроинвестирование является более рискованным, потому что, как правило, касается высокорентабельных проектов. Несмотря на небольшие суммы, возможности участников выше, потому что намного выше ожидаемая доходность. Макроинвестирование предполагает размещение больших сумм в одну корзину, и с расчетом на невысокий доход. Это более консервативный стиль инвестирования.

"На макроуровне все зависит исключительно от планов и желаний инвестора по уровню доходности. Если желания, так сказать, скромные, то вполне подойдут традиционные инструменты, вроде депозитов, инвестиций в недвижимость, акции. Они в большинстве своем гарантируют, как минимум покрытие инфляции, а в большинстве случаев — еще и умеренную прибыль", — считает Евгений Нетреба.

"Чем меньше капитала у инвестора, тем больше инвестиции должны быть сосредоточены в ликвидных низкорискованных инструментах, — считает Роман Черепаха, инвестиционный директор в Horizon Capital. — При росте капитала часть инвестиций можно направить в относительно рисковые инструменты (акции, инвестиции в частные компании и т.д.), где потенциальная прибыль может быть существенно выше".

В следующих статьях детально рассмотрим самые популярные инвестиционные инструменты, услышим советы профессиональных инвесторов для начинающих и поговорим о том, как собирать инвестиционный портфель в Украине.

Анастасия Пламенная, специально для Delo.ua