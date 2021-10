В Украине допустили к обращению акции Google, Amazon, Intel, Coca-Cola и McDonald's

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 28 октября приняла ряд решений о допуске иностранных ценных бумаг к обращению на территории Украины.

Как говорится в сообщении регулятора, теперь украинские инвесторы могут воспользоваться возможностью инвестировать в 73 ценные бумаги иностранных эмитентов.

Решение комиссии дает старт обращению на украинском регулируемом и нерегулируемом рынке акций ряда всемирно известных компаний:

– Alphabet Inc. (материнская компания Google)

– Amazon.com, Inc.

– Caterpillar Inc.

– Bank of Ameriсa Сorporation

– Chevron U.S.A. Inc.

– Citigroup Inc.

– The Coca-Cola Company

– Deere & Company

– CSX Corporation

– ExxonMobil Corporation

– DOW Inc.

– Intel Corporation

– The Goldman Sachs Group, Inc.

– McDonald's Corporation

– Johnson & Johnson.

"Такой приход на украинский рынок компаний-лидеров, безусловно, усилит перечень возможных инструментов для наших инвесторов. И хотя мы нацелены в первую очередь на наполнение рынка ценными бумагами отечественных эмитентов, считаем положительным сигналом такое пополнение перечня инструментария", — прокомментировал глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

Напомним, что неделей ранее НКЦБФР утвердила новые стандарты корпоративного управления для профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков.

Отметим также, что недавно Магомедов заявил, что в Украине может появиться четвертая по счету биржа, которая будет "проектом USAID".