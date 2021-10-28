Фондовый рынок 30 минут назад

В Украине допустили к обращению акции Google, Amazon, Intel, Coca-Cola и McDonald's

Также торговать в Украине можно будет бумагами нефтяных гигантов Chevron и ExxonMobil и производителя тракторов John Deere

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 28 октября приняла ряд решений о допуске иностранных ценных бумаг к обращению на территории Украины.

Как говорится в сообщении регулятора, теперь украинские инвесторы могут воспользоваться возможностью инвестировать в 73 ценные бумаги иностранных эмитентов.

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Решение комиссии дает старт обращению на украинском регулируемом и нерегулируемом рынке акций ряда всемирно известных компаний:
Alphabet Inc. (материнская компания Google)
Amazon.com, Inc.
– Caterpillar Inc.
– Bank of Ameriсa Сorporation
Chevron U.S.A. Inc.
Citigroup Inc.
– The Coca-Cola Company
Deere & Company
– CSX Corporation
– ExxonMobil Corporation
– DOW Inc.
– Intel Corporation
– The Goldman Sachs Group, Inc.
McDonald's Corporation
– Johnson & Johnson.

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"Такой приход на украинский рынок компаний-лидеров, безусловно, усилит перечень возможных инструментов для наших инвесторов. И хотя мы нацелены в первую очередь на наполнение рынка ценными бумагами отечественных эмитентов, считаем положительным сигналом такое пополнение перечня инструментария", — прокомментировал глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

Напомним, что неделей ранее НКЦБФР утвердила новые стандарты корпоративного управления для профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков.

Отметим также, что недавно Магомедов заявил, что в Украине может появиться четвертая по счету биржа, которая будет "проектом USAID".

Источник фото: Depositphotos

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