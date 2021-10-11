Транспорт 20 минут назад

Поезд Бахмут — Львов протаранил комбайн, повреждено шесть вагонов (ФОТО)

Пассажиры из вагонов, в которых были разбиты окна, были пересажены на другие места в поезде

Фото: Facebook-страница УЗ
Фото: Facebook-страница УЗ
Фото: Facebook-страница УЗ
Фото: Facebook-страница УЗ
Фото: Facebook-страница УЗ
Фото: Facebook-страница УЗ

Поезд сообщением Бахмут — Львов днем 11 октября протаранил комбайн John Deere на участке между Фастовом Киевской области и Житомиром. Как сообщается на Facebook-странице "Укрзализныци", инцидент произошел в 15:12.

При этом более конкретной информации о месте происшествия не приводится. По предварительной информации, водитель сельскохозяйственного автотранспорта проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд, к которому в тот момент приближался пассажирской поезд №141.

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В результате столкновения поврежден локомотив поезда и шесть вагонов. Пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водитель комбайна отказался от госпитализации. Пассажиры из вагонов, в которых были разбиты окна, были пересажены на другие места в поезде.

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В УЗ сообщают, что на месте работала полиция, и из-за следственных действий поезд был задержан на два часа и 28 минут. Задержек других рейсов пока нет.

Напомним, что в июле поезд сообщением Киев — Солотвино протаранил грузовик Volvo на переезде в Закарпатской области. В "Укрзализныце" виновником ДТП назвали водителя грузовика.

Отметим также, что в Киеве в начале сентября пассажирский поезд насмерть сбил человека на переезде через проспект Науки.

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