В Харьковской области при выгрузке зерна перевернулся и сгорел грузовик, водитель погиб

Водитель грузового автомобиля ГАЗ погиб 3 августа в результате происшествия на территории зернотока сельскохозяйственного предприятия "Агропрогресс" в поселке Кегичевка Харьковской области.
Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в 14:03 поступило сообщение о том, что при выгрузке зерна произошло опрокидывание грузика с зерном в сторону, в результате чего произошло повреждение газового оборудования с последующим горением.
К месту происшествия прибыло отделение службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия пожарных горела кабина грузовика, пожар охватил площадь 15 квадратных метров. Во время происшествия погиб водитель 1983 года рождения.
В 14:10 пожар был локализован, а в 14:20 полностью ликвидирован. Все обстоятельства трагического происшествия устанавливаются.
Напомним, что 27 июля в Шепетовке Хмельницкой области на трассе перевернулся грузовик, перевозивший 191 свинью, в результате чего часть животных погибла.
Отметим также, что 23 июля пассажирский поезд сообщением Киев — Солотвино протаранил и перевернул грузовик Volvo около села Рокосово на Закарпатье.
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