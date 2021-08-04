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АПК 1 час назад

В Харьковской области при выгрузке зерна перевернулся и сгорел грузовик, водитель погиб

Опрокинувшись, ГАЗ задел газовое оборудование, что и вызвало пожар

Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Водитель грузового автомобиля ГАЗ погиб 3 августа в результате происшествия на территории зернотока сельскохозяйственного предприятия "Агропрогресс" в поселке Кегичевка Харьковской области.

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в 14:03 поступило сообщение о том, что при выгрузке зерна произошло опрокидывание грузика с зерном в сторону, в результате чего произошло повреждение газового оборудования с последующим горением.

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К месту происшествия прибыло отделение службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия пожарных горела кабина грузовика, пожар охватил площадь 15 квадратных метров. Во время происшествия погиб водитель 1983 года рождения.

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В 14:10 пожар был локализован, а в 14:20 полностью ликвидирован. Все обстоятельства трагического происшествия устанавливаются.

Напомним, что 27 июля в Шепетовке Хмельницкой области на трассе перевернулся грузовик, перевозивший 191 свинью, в результате чего часть животных погибла.

Отметим также, что 23 июля пассажирский поезд сообщением Киев — Солотвино протаранил и перевернул грузовик Volvo около села Рокосово на Закарпатье.

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