В Харьковской области при выгрузке зерна перевернулся и сгорел грузовик, водитель погиб

Водитель грузового автомобиля ГАЗ погиб 3 августа в результате происшествия на территории зернотока сельскохозяйственного предприятия "Агропрогресс" в поселке Кегичевка Харьковской области.

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в 14:03 поступило сообщение о том, что при выгрузке зерна произошло опрокидывание грузика с зерном в сторону, в результате чего произошло повреждение газового оборудования с последующим горением.

Подпишитесь на канал DELO.UA

К месту происшествия прибыло отделение службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия пожарных горела кабина грузовика, пожар охватил площадь 15 квадратных метров. Во время происшествия погиб водитель 1983 года рождения.

Читайте также: Зеленский подписал закон о штрафах за перегруз фур

В 14:10 пожар был локализован, а в 14:20 полностью ликвидирован. Все обстоятельства трагического происшествия устанавливаются.

Напомним, что 27 июля в Шепетовке Хмельницкой области на трассе перевернулся грузовик, перевозивший 191 свинью, в результате чего часть животных погибла.

Отметим также, что 23 июля пассажирский поезд сообщением Киев — Солотвино протаранил и перевернул грузовик Volvo около села Рокосово на Закарпатье.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!