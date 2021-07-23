Транспорт 60 минут назад

На Закарпатье поезд из Киева сбил и перевернул грузовик (ФОТО)

В результате сам водитель Volvo, а также две пассажирки поезда были госпитализированы

Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области
Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области
Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области
Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области
Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области
Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области
Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области
Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области
Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области
Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области
Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области
Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области

Пять человек пострадали днем 23 июля в результате столкновения пассажирского поезда №13 сообщением Киев — Солотвино с грузовиком Volvo около села Рокосово Хустского района.

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области, сообщение об инциденте поступило спасателям в 12:27. При этом причина столкновения пока неизвестна.

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На момент аварии в поезде находилось 226 пассажиров. Три человека (водитель грузовика и две пассажирки поезда) каретами экстренной медицинской помощи были доставлены в больницу, а еще два пассажира получили легкие травмы и от госпитализации отказались.

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Движение железнодорожного транспорта на данном участке перегона приостановлено. Для пассажиров организован дизель-поезд до поселка Солотвино.

На месте происшествия работает восстановительный поезд станции Королево. От ГУ ГСЧС в Закарпатской области привлекалось две единицы техники и восемь человек личного состава.

Напомним также, что ранее в июле под Киевом перевернулась на крышу легковушка, в которой умудрились поместиться 16 человек. В результате двое из них погибли.

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