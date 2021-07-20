Общество 20 минут назад

В Запорожье легковушка влетела в маршрутку: пострадали 13 человек (ФОТО)

Единственным, кто остался цел в ДТП, оказался сам вероятный виновник

Фото: ГУ НП в Запорожской области
Фото: ГУ НП в Запорожской области
Фото: ГУ НП в Запорожской области
Фото: ГУ НП в Запорожской области
Фото: ГУ НП в Запорожской области
Фото: ГУ НП в Запорожской области

13 человек пострадали вечером 19 июля в результате столкновения маршрутного такси и легкового автомобиля на Космическом жилмассиве в Запорожье. Об этом сообщает Главное управление полиции в Запорожской области.

Информация о ДТП на регулируемом перекрестке улиц Говорухи и Магара поступила в отдел полиции №4 Запорожского райуправления около 17:00.

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На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, следователи отделения расследования преступлений в сфере транспорта ГУНП в Запорожской области и медики скорой помощи.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Kia Ceed 1995 года рождения при повороте на перекрестке допустил столкновение с микроавтобусом Volkswagen Crafter.

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В момент столкновения, в маршрутке находилось десять пассажиров, а в салоне автомобиля — двое. В результате ДТП водитель Volkswagen 1988 года рождения, пассажиры автобуса и легковушки получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Всего за медицинской помощью обратились 13 граждан, среди которых двое детей. Единственным, кто не указывается в качестве пострадавших, оказался сам водитель Kia.

Открыто производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем). Виновнику грозит ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять машиной также на срок до трех лет.

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Полиция также призывает свидетелей аварии и водителей, имеющих видеозаписи указанного события, отозваться по телефонам: (098) 590-65-92 или 102.

Напомним также, что в марте на правом берегу Запорожья в Бородинском микрорайоне разорвало пополам BMW, в результате чего погиб пассажир.

1 февраля на той же улице Бородинской маршрутка врезалась в столб: тогда пострадали 14 человек, при этом водитель с места происшествия моментально сбежал.

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