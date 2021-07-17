В Луганской области опрокинулась маршрутка: телесные повреждения получили 9 человек (ФОТО)

В Луганской области в субботу, 17 июля 2021 года, на трассе Н-21 перевернулась пассажирская маршрутка.

В результате инцидента пострадали 9 человек, сообщает пресс-служба областной полиции.

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"Примерно в 04:13 на автодороге Н-21 на 68 км (недалеко от города Счастье) произошло опрокидывание маршрутки "Mercedes Sprinter". В результате ДТП телесные повреждения получили девять пассажиров", — говорится в сообщении.

Известно, что все пострадавшие были госпитализированы в Счастьенскую городскую больницу.

По предварительной информации, маршрутка (направлением Харьков — Станица-Луганская) перевернулась после того, как водитель пытался избежать столкновения с автомобилем "Renault Magnum", у которого лопнула шина.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, ночью в 3:45 вблизи города Радивилов Дубенского района Ровенской области произошла авария с участием пассажирского автобуса. Он следовал по сообщению Киев — Вроцлав.

По данным спасателей, в автобусе находилось 40 человек, 16 из них пострадали.

Вскоре правоохранители уточнили, что водитель, избегая наезда на пешехода, съехал в кювет. В салоне, кроме двух водителей, находилось ориентировочно 58 пассажиров — жителей Ровенской, Львовской, Закарпатской областей и города Киева. В результате ДТП в целом травмированы 23 человека.