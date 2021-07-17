Под Николаевом разбился вертолет: есть жертвы (ФОТО)

В Николаевском районе произошло падение вертолета Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро) с последующим возгоранием.
В результате происшествия погибли 2 человека — пилот и помощник пилота, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Известно, что авиакатастрофа произошла в 06:08 субботы, 17 июля.
Спасатели ликвидировали пожар на площади 6 квадратных метров. Также спасателям пришлось деблокировать погибших.
Указано, что вертолет принадлежал частному агропредприятию. Он упал на поле вблизи села Зайцево Новоодесской территориальной общины.
Как отмечается, для установления обстоятельств чрезвычайной ситуации дополнительно привлечена оперативная группа ГУ ГСЧС в Николаевской области и сотрудников полиции.
При этом о причинах крушения вертолета пока не сообщают.
Ранее сообщалось, что в Польше 6 июля в озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве упал вертолет с украинцами на борту.
Недавно в России в Ленинградской области потерпел крушение военный самолет Ми-8. В результате происшествия тогда погибли 3 человека.
Кроме того, 25 января 2020 года в афганской провинции Гильменд был сбит ракетой вертолет "Ми-8", принадлежащий молдавской авиакомпании. В результате происшествия пострадали афганские военные и члены экипажа — граждане Украины.