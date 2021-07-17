Происшествия 1 час назад

Под Николаевом разбился вертолет: есть жертвы (ФОТО)

В результате происшествия погибли 2 человека — пилот и помощник пилота

На месте авиакатастрофы вблизи Николаева. Фото: ГСЧС На месте авиакатастрофы вблизи Николаева. Фото: ГСЧС
На месте авиакатастрофы вблизи Николаева. Фото: ГСЧС

В Николаевском районе произошло падение вертолета Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро) с последующим возгоранием.

В результате происшествия погибли 2 человека — пилот и помощник пилота, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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Известно, что авиакатастрофа произошла в 06:08 субботы, 17 июля.

Спасатели ликвидировали пожар на площади 6 квадратных метров. Также спасателям пришлось деблокировать погибших.

Указано, что вертолет принадлежал частному агропредприятию. Он упал на поле вблизи села Зайцево Новоодесской территориальной общины.

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Как отмечается, для установления обстоятельств чрезвычайной ситуации дополнительно привлечена оперативная группа ГУ ГСЧС в Николаевской области и сотрудников полиции.

При этом о причинах крушения вертолета пока не сообщают.

Ранее сообщалось, что в Польше 6 июля в озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве упал вертолет с украинцами на борту.

Недавно в России в Ленинградской области потерпел крушение военный самолет Ми-8. В результате происшествия тогда погибли 3 человека.

Кроме того, 25 января 2020 года в афганской провинции Гильменд был сбит ракетой вертолет "Ми-8", принадлежащий молдавской авиакомпании. В результате происшествия пострадали афганские военные и члены экипажа — граждане Украины.

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