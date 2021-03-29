Происшествия 1 час назад

На Аляске при крушении вертолета погиб самый богатый человек Чехии

Петр Келлнер считался самым богатым человеком в Чехии

Петр Келлнер. Фото: Википедия/plovdivskinovini.bg Петр Келлнер. Фото: Википедия/plovdivskinovini.bg
Петр Келлнер. Фото: Википедия/plovdivskinovini.bg

29 марта на Аляске потерпел крушение вертолет, который перевозил лыжников с курорта в районе ледника Кник, в результате чего погибли пять человек, один выжил.

Как сообщает The Washington Post, среди погибших — 56-летний чешский бизнесмен, самый богатый человек Чехии Петр Келлнер. Журнал Forbes оценил его состояние в $17,5 млрд.

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Как отмечает агентство РБК, PPF Group, которую Келлнер основал в 1991 году, ведет бизнес в 25 странах, в том числе в России и Китае.

Холдинг участвует в проектах в сферах финансовых услуг, телекоммуникаций, медиа, биотехнологий, недвижимости и девелопмента, страхования, машиностроения, сельского хозяйства.

Общая капитализация, по данным на середину прошлого года, составляла примерно $52 млрд. Forbes включал бизнесмена в список самых богатых людей планеты последние 15 лет.

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На момент своей смерти он занимал 56 место в списке самых богатых людей мира.

По информации чешских СМИ, холдинг Петра Келлнера закупил для Чехии миллионы респираторов и масок, а также тысячи тестов на коронавирус, чтобы помочь стране в условиях пандемии COVID-19.

Напомним, в северном мексиканском штате Сонора, который граничит с США, разбился легкомоторный самолет Cessna, в результате чего погибли пять пассажиров и пилот, один человек получил ранения.

Среди погибших — чиновник по экономическому развитию правительства Соноры.

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