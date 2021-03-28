В Мексике потерпел крушение небольшой самолет, шесть человек погибли

В северном мексиканском штате Сонора, который граничит с США, разбился легкомоторный самолет Cessna, передает Associated Press (АР).
По данным агентства, в результате авиакатастрофы погибли пять пассажиров и пилот, один человек получил ранения.
В АР отмечают, что среди погибших — чиновник по экономическому развитию правительства Соноры.
Самолет совершал рейс из города Эрмосильо в штате Сонора в город Тусон американского штата Аризона. Вскоре после взлета он потерпел крушение.
В государственной прокуратуре сообщили, что правоохранительные органы расследуют причины и обстоятельства авиакататсрофы.
Напомним, 24 января в районе бразильского города Порту-Насиунал разбился самолет с игроками и президентом футбольного клуба "Пальмас", выступающего в четвертом дивизионе Бразилии.
В результате авиакатастрофы все шесть человек, находившихся на борту, погибли.
Как сообщалось ранее, в ноябре 2016 года в Колумбии потерпел крушение самолет, перевозивший членов футбольного клуба "Шапекоэнсе" из Бразилии. В результате авиакатастрофы погибли 76 человек, пятеро пассажиров выжили.