Происшествия 1 час назад

В Мексике потерпел крушение небольшой самолет, шесть человек погибли

Среди погибших — чиновник по экономическому развитию правительства мексиканского штата Сонора

Самолет Cessna. Фото: Википедия Самолет Cessna. Фото: Википедия
Самолет Cessna. Фото: Википедия

В северном мексиканском штате Сонора, который граничит с США, разбился легкомоторный самолет Cessna, передает Associated Press (АР).

По данным агентства, в результате авиакатастрофы погибли пять пассажиров и пилот, один человек получил ранения.

Кратко и по делу в Telegram

В АР отмечают, что среди погибших — чиновник по экономическому развитию правительства Соноры.

Самолет совершал рейс из города Эрмосильо в штате Сонора в город Тусон американского штата Аризона. Вскоре после взлета он потерпел крушение.

Читайте также:
В Казахстане разбился пограничный самолет Ан-26: есть жертвы (ВИДЕО)

В государственной прокуратуре сообщили, что правоохранительные органы расследуют причины и обстоятельства авиакататсрофы.

Напомним, 24 января в районе бразильского города Порту-Насиунал разбился самолет с игроками и президентом футбольного клуба "Пальмас", выступающего в четвертом дивизионе Бразилии.

В результате авиакатастрофы все шесть человек, находившихся на борту, погибли.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2016 года в Колумбии потерпел крушение самолет, перевозивший членов футбольного клуба "Шапекоэнсе" из Бразилии. В результате авиакатастрофы погибли 76 человек, пятеро пассажиров выжили.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Под Черкассами при пожаре в жилом доме погибли три человека, из них двое детей (ФОТО)
Под Черкассами при пожаре в жилом доме погибли три человека, из них двое детей (ФОТО)
С апреля авиакомпания SkyUp начнет полеты на Кипр из двух украинских городов
С апреля авиакомпания SkyUp начнет полеты на Кипр из двух украинских городов
Новые обстрелы на Донбассе: погиб еще один украинский военный
Новые обстрелы на Донбассе: погиб еще один украинский военный
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Арестованного экс-нардепа Семенченко госпитализировали

  3. Коронавирус: в Украине за сутки около 17,5 тысячи новых заражений, 290 человек умерли

  4. За сутки в Украине зафиксировано почти 12 тысяч зараженных COVID-19, 203 человека умерли

  5. В Украине в "красной" зоне карантина по COVID-19 оказались уже более половины регионов

Ивент
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
Ключевая тема главного события деловых женщин SHE Congress 2021: "Break the rules: как построить глобальный бизнес, разрушить стереотипы и ограничивающие убеждения, чтобы сделать шаг к масштабному бизнесу или реализоваться в карьере"
Загрузка...