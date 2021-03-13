В Казахстане разбился пограничный самолет Ан-26: есть жертвы

В Казахстане неподалеку от города Алматы разбился ведомственный самолет Ан-26.

В результате авиакатастрофы погибли 4 человека, еще двое получили ранения, сообщает пресс-служба МЧС страны.

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Указано, что сразу после аварии в аэропорт Алматы, где произошла катастрофа, выехали 10 бригад скорой помощи.

Как отмечается, выживших в аварии госпитализировали в местную больницу. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

В пресс-службе аэропорта указали, что самолет следовал по маршруту Нур-Султан — Алматы. Связь с воздушным судном исчезла во время его посадки в 17:20 по местному времени.

По предварительной информации, самолет потерпел крушение в начале взлетно-посадочной полосы.

Тем временем агентство "Sputnik Казахстан" пишет, что самолет принадлежал пограничной службе Комитета национальной безопасности Казахстана. Всего на борту было 6 человек.

Напомним, 24 января 2021 года в районе бразильского города Порту-Насиунал потерпел крушение самолет с игроками и президентом футбольного клуба "Пальмас", выступающего в четвертом дивизионе Бразилии.

В частности, через некоторое время после взлета самолет упал на землю недалеко от взлетно-посадочной полосы. В результате авиакатастрофы все шесть человек погибли.