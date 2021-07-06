В Польше вертолет с украинцами рухнул в озеро (ФОТО)

6 июля в Польше около 09:25 по местному времени вертолет с гражданами Украины упал в озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве.

По информации RMF24, у вертолета начались проблемы с двигателем сразу после взлета, после чего он упал в воду и затонул.

В издании отмечают, что три человека оказались в воде. Туристы, которые проходили рядом на катере, подобрали пострадавших.

На вертолете летели граждане Украины, которые проживают в Польше. Больше всего пострадала женщина, ее госпитализировали с травмой позвоночника.

В больницу с поврежденным позвоночником также доставили ее 17-летнюю дочь и пилота вертолета.

Напомним, в ночь с 29 на 30 мая около села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8, погибли четыре члена экипажа, включая командира.

В пресс-службе ГУ ГСЧС в Ровенской области корреспонденту Delo.ua сообщили, что после крушения вертолет загорелся.

Пожарные потушили огонь примерно в час ночи.