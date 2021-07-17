Авария автобуса Киев-Вроцлав: число пострадавших выросло до 23, названа причина ДТП (ФОТО)

Авария пассажирского автобуса Киев-Вроцлав произошла из-за человека, который вышел на проезжую часть.

Водитель, избегая наезда на пешехода, съехал в кювет, сообщает пресс-службу полиции.

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В частности, правоохранители уточнили, что водитель избегал наезда на пешехода, который двигался по проезжей части навстречу.

Указано, что за рулем был 43-летний житель Хмельницкой области. Он управлял двухэтажным автобусом марки "Setra".

"Известно, что в салоне, кроме двух водителей, находилось ориентировочно 58 пассажиров — жителей Ровенской, Львовской, Закарпатской областей и города Киев. В результате ДТП в целом травмированы 23 человека", — говорится в сообщении.

При этом пешеход и двое пассажиров госпитализированы в реанимационное отделение, еще двое находятся в травматологии Дубенской городской больницы, 11 — с незначительными травмами находятся в Радивиловской центральной райбольнице.

Кроме того, семеро пассажиров с различными травмами госпитализированы в Бродовскую центральную горбольницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи следственного управления начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, ночью в 3:45 вблизи города Радивилов Дубенского района Ровенской области произошла авария с участием пассажирского автобуса. Он следовал по сообщению Киев-Вроцлав. По данным спасателей, в автобусе находилось 40 человек, 16 из них пострадали.

Ранее сообщалось, что в Румынии на границе с Венгрией произошла авария автобуса с украинцами, в результате чего один человек погиб, а еще 15 — получили травмы различной степени тяжести.