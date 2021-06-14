В Румынии в ДТП попал автобус с украинцами: 15 пострадавших

В Румынии на границе с Венгрией произошла авария автобуса с украинцами.

В частности, возле пункта пропуска автобус, следовавший из Украины в Чехию, врезался в группу грузовиков, сообщает местное агентство TVR.

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По данным издания, водитель автобуса с 15 украинскими рабочими и 8-летним ребенком в двух километрах до границы не справился с управлением и въехал в колонну грузовиков, которые стояли в аварийной полосе шоссе.

"В результате аварии один из пассажиров автобуса погиб. Два человека из автобуса получили серьезные травмы, в том числе внутренние", — говорится в сообщении.

Как отмечается, еще 13 пассажиров получили травмы, не угрожающие их жизни. Всех пострадавших доставили в больницу.

Сейчас румынская полиция проводит расследование на месте аварии, чтобы установить точные обстоятельства столкновения автобуса с грузовиками.

Известно, что в середине мая 2021 года в Польше умерла украинка, пострадавшая в результате аварии автобуса вблизи Кашице. Врачи несколько месяцев боролись за ее жизнь, но травмы, которые она получила во время аварии, оказались смертельными.

Напомним, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчова-Краковец" автобус "Познань-Херсон" попал в ДТП, в результате чего погибли 5 человек, а 35 человек попали в больницу. Всего в автобусе было 57 украинцев.

Также сообщалось, что 9-летний мальчик погиб 11 мая в результате ДТП у села Слодкув Други около города Красник Люблинского воеводства (Польша).