В Польше произошло ДТП с украинцами: погиб 9-летний мальчик (ФОТО)

9-летний мальчик погиб 11 мая в результате ДТП у села Слодкув Други около города Красник Люблинского воеводства. Как сообщает региональная полиция, инцидент произошел накануне около 8:30.

Автомобиль Seat с тремя гражданами Украины, двигавшийся в сторону города, столкнулся с грузовиком Scania. Причины столкновения выясняются.

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За рулем была 63-летняя женщина, пассажиром был 56-летний мужчина. Они не получили серьезных травм. Отмечается, что оба взрослых были трезвыми.

Как сообщает в свою очередь Красникский уездный штаб Государственной противопожарной службы Польши, мальчик ехал на заднем сиденье и при ударе получил серьезные травмы головы. Прибывшие, в том числе и на вертолете, спасатели спасти ему жизнь не смогли.

При этом отмечается, что водителю грузовика удалось свернуть на обочину дороги, избежав лобового столкновения с легковушкой и более тяжелых последствий.

Напомним, в конце марта на территории Подкарпатского воеводства Польши перевернулся автобус с украинцами, сообщалось об одном погибшем и пяти госпитализированных.

6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчова — Краковец" автобус "Познань — Херсон" попал в ДТП, в результате чего погибли пять человек, а 35 человек попали в больницы. Всего в автобусе было 57 украинцев.