Общество 20 минут назад

В Луцке маршрутка врезалась в грузовик, пострадали пассажиры (ФОТО, ВИДЕО)

Повреждены оказались оба транспортных средств, полиция думает, открывать ли дело

Фото: ГУ НП в Волынской области
Фото: ГУ НП в Волынской области
Фото: ГУ НП в Волынской области
Фото: ГУ НП в Волынской области
Фото: ГУ НП в Волынской области
Фото: ГУ НП в Волынской области
Фото: ГУ НП в Волынской области
Фото: ГУ НП в Волынской области

По меньшей мере шесть пассажиров и водитель автобуса "Богдан" маршрута №107 Луцк — Киверцы пострадали днем 25 марта в результате столкновения с грузовика ЗИЛ с прицепом на улице Киверцевской в Луцке. Как сообщает Главное управление полиции в Волынской области, ДТП произошло в 12:30.

Решается вопрос об открытии по этому факту производства по статье 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем). Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.

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Судя по фотографиям с места события, повреждены оказались оба транспортных средства. В частности, у маршрутки вылетело лобовое и боковые стекла.

У грузовика же повреждена передняя правая часть, на которую пришелся удар. Также в результате аварии на дорогу высыпалось много песка, который перевозил ЗИЛ.

В то же время, судя по видео, опубликованному департаментом муниципальной стражи Луцкого городского совета, транспортные средства столкнулись, не уступив друг другу дорогу на перекрестке и даже двигаясь без снижения скорости до самого момента столкновения.

Напомним, ранее в Польше произошло очередное ДТП с украинцами: автобус вылетел в кювет, в результате чего один человек погиб и пятеро попали в больницу. Также напомним, что в ночь на 13 марта под Одессой полицейский влетел в прицеп грузовика и погиб.

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