Под Одессой полицейский влетел в фуру и погиб (ФОТО)

Сотрудник полиции, находившийся вне службы, погиб в ночь на 13 марта в результате ДТП в Лиманском районе Одесской области. Об этом говорится в сообщении областного управления полиции.

Установлено, что автомобиль Subaru, на котором водитель ехал со стороны поселка Доброслав в направлении Одессы, на неосвещенном участке дороги столкнулся с грузовиком MAN с полуприцепом, который стоял в крайней правой полосе.

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От полученных травм 43-летний мужчина скончался на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются. О происшествии проинформировано Государственное бюро расследований. Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

Отметим, 9 марта в Харьковской области улетел с трассы и перевернулся на крышу микроавтобус с людьми: тогда погибло два человека.

Напомним также, что в начале февраля в Полтавской области столкнулись две фуры, в результате чего погибли водители обоих авто.

В конце ноября 2020 года в Закарпатской области грузовик раздавил легковушку, в результате чего погибло сразу пять человек, а около Умани Черкасской области две фуры зажали Daewoo, превратив ее в груду металлолома — тогда погибло два человека. Ранее же на окружной Житомира легковушка влетела в фуру — тогда погибли трое.