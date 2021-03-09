В Харьковской области микроавтобус с людьми улетел с трассы и перевернулся: есть погибший

Один человек погиб и восемь пострадали утром 9 марта в результате ДТП с микроавтобусом Renault Trafic на 633 км трассы Киев — Харьков — Должанский у села Каменка Изюмского района.

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, инцидент произошел около 5:40.

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Автомобиль допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, в результате чего пострадали все, кто был в салоне, включая водителя.

На место происшествия направили спасателей, которые извлекли тело погибшего пассажира и, как можно понять из сообщения ГСЧС, одного из пострадавших. С травмами различной степени тяжести пострадавших госпитализировали в Изюмскую районную больницу.

Напомним, ранее пять украинцев погибли и 35 были госпитализированы 6 марта в результате аварии с автобусом в Польше около границы с Украиной.

До сих пор в польских больницах остается 24 пассажира, из которых девятеро — в тяжелом состоянии.