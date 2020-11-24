Общество 1 час назад

Под Уманью фуры раздавили легковушку: погибли двое (ФОТО)

Daewoo превратилась в груду металлолома, для деблокирования погибших пришлось ее разрезать

Фото: УГСЧС в Черкасской области Фото: УГСЧС в Черкасской области
Фото: УГСЧС в Черкасской области

Два человека, включая ребенка, погибли утром 24 ноября в результате ДТП на автодороге "Стрый — Кропивницкий — Знаменка" в Уманском районе. Об этом сообщает управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области.

Автомобиль Daewoo Lanos оказался зажат между грузовиком Mercedes и врезавшимся сзади грузовиком Scania. Судя по фото с места происшествия, от удара легковушка превратилась в груду металлолома.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Чтобы вытащить тела погибших, спасателям пришлось разрезать ее специальными инструментами. При этом ГСЧС добавляет, что число находившихся в салоне Daewoo "устанавливается".

Читайте также:
Страховщики ОСАГО сократили сроки урегулирования убытков пострадавших в ДТП

Напомним, накануне в Немирове Винницкой области легковушка врезалась в грузовик, в результате чего погибли три человека.

Ранее на окружной Житомира легковушка также влетела в фуру и также погибли трое.

Перед этим в Белгород-Днестровском районе Одесской области столкнулись два микроавтобуса: один из пассажиров погиб, еще пятерых госпитализировали.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Немирове легковушка врезалась в грузовик, погибли три человека
В Немирове легковушка врезалась в грузовик, погибли три человека
Страховщики ОСАГО сократили сроки урегулирования убытков пострадавших в ДТП
Страховщики ОСАГО сократили сроки урегулирования убытков пострадавших в ДТП
В киевском гипермаркете оборвался лифт, погиб грузчик
В киевском гипермаркете оборвался лифт, погиб грузчик
Загрузка...
Новое видео
"Імітація імітації" — чи підтримують українці карантин вихідного дня? Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Глава патрульной полиции испытал на себе электрошокер, который раздадут патрульным (ВИДЕО)

  3. Дорогу к Николаевскому порту сделали полностью бетонной (ФОТО, ВИДЕО)

  4. В Киеве полиция и Нацгвардия оцепили посольство США

  5. В Киеве за выходные оштрафовали за нарушение карантина 243 заведения

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...