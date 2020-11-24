Под Уманью фуры раздавили легковушку: погибли двое (ФОТО)

Два человека, включая ребенка, погибли утром 24 ноября в результате ДТП на автодороге "Стрый — Кропивницкий — Знаменка" в Уманском районе. Об этом сообщает управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области.

Автомобиль Daewoo Lanos оказался зажат между грузовиком Mercedes и врезавшимся сзади грузовиком Scania. Судя по фото с места происшествия, от удара легковушка превратилась в груду металлолома.

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Чтобы вытащить тела погибших, спасателям пришлось разрезать ее специальными инструментами. При этом ГСЧС добавляет, что число находившихся в салоне Daewoo "устанавливается".

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Напомним, накануне в Немирове Винницкой области легковушка врезалась в грузовик, в результате чего погибли три человека.

Ранее на окружной Житомира легковушка также влетела в фуру и также погибли трое.

Перед этим в Белгород-Днестровском районе Одесской области столкнулись два микроавтобуса: один из пассажиров погиб, еще пятерых госпитализировали.