В Немирове легковушка врезалась в грузовик, погибли три человека

22 ноября в городе Немиров Винницкой области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли три человека.

Как сообщает пресс-центр горуправления полиции, в 3:26 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Соборной в Немиров произошла дорожная авария со смертельным исходом.

"31-летний водитель автомобиля ВАЗ 21099 допустил столкновение с автомобилем марки ЗИЛ 554, который стоял на проезжей части улицы из-за неисправности транспортного средства (блокировка подшипника)", — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и двое его пассажиров погибли на месте происшествия.

Сотрудники ДПРЧ-13 города Немирова, которые были вызваны на место происшествия, при помощи спецоборудования деблокировали погибших из транспортного средства.

Напомним, 17 ноября на трассе Киев — Чоп у села Свитин Житомирского района в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Около 7:30 водитель Škoda Fabia — 18-летний житель Львовской области, двигаясь в направлении Киева, выехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с грузовиком Scania под управлением 42-летнего жителя столицы.

Перед этим в Белгород-Днестровском районе Одесской области столкнулись два микроавтобуса: один из пассажиров погиб, еще пятерых госпитализировали.

Ранее в пригороде Херсона перевернулся и улетел в кювет автобус, в результате чего пострадали 18 человек.