ДТП под Одессой: в Белгород-Днестровском районе столкнулись два микроавтобуса (ФОТО)

15 ноября, около 05:30, микроавтобус Mercedes Sprinter, который ехал из Белгород-Днестровского в направлении села Староказачье, столкнулся с микроавтобусом Toyota Hiace под управлением 23-летнего водителя.

Как сообщает пресс-служба Белгород-Днестровского отдела полиции, в результате аварии пассажир "Тойоты" скончался на месте.

Других пострадавших – двух водителей и трех пассажиров транспортных средств – доставили в больницу.

Несмотря на усилия медиков, от полученных повреждений в реанимации скончался еще один человек.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 10 ноября из-за ДТП на проспекте Небесной Сотни (Маршала Жукова) в Одессе госпитализированы четыре человека.

В конце октября экс-сотрудник Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на джипе пролетел через Майдан Независимости в Киеве, сбив насмерть двух людей.

9 ноября в пригороде Херсона перевернулся автобус с пассажирами: пострадало 18 человек.