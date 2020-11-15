ДТП под Одессой: в Белгород-Днестровском районе столкнулись два микроавтобуса (ФОТО)

15 ноября, около 05:30, микроавтобус Mercedes Sprinter, который ехал из Белгород-Днестровского в направлении села Староказачье, столкнулся с микроавтобусом Toyota Hiace под управлением 23-летнего водителя.
Как сообщает пресс-служба Белгород-Днестровского отдела полиции, в результате аварии пассажир "Тойоты" скончался на месте.
Других пострадавших – двух водителей и трех пассажиров транспортных средств – доставили в больницу.
Несмотря на усилия медиков, от полученных повреждений в реанимации скончался еще один человек.
В настоящее время решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 10 ноября из-за ДТП на проспекте Небесной Сотни (Маршала Жукова) в Одессе госпитализированы четыре человека.
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9 ноября в пригороде Херсона перевернулся автобус с пассажирами: пострадало 18 человек.