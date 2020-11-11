В Одессе водитель въехал в остановку с людьми: четверо в больнице (ВИДЕО)

Четыре человека госпитализированы вечером 10 ноября из-за ДТП на проспекте Небесной Сотни (Маршала Жукова) в Одессе. Об этом сообщает Главное управление полиции в Одесской области.

Установлено, что водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, на которой были люди. Информация поступила в полицию в 18:30.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В результате травмы различной степени тяжести получили 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь, 16-летний парень и 48-летняя женщина. Их доставили в больницу.

Водитель Toyota рассказал, что пытался избежать столкновения с BMW, выполнявшим левый разворот. Самого же водителя BMW обнаружили уже в Умани Черкасской области. Им оказался 50-летний житель Хмельницкой области. С обоими проводятся процессуальные действия.

Судя по опубликованному полицией видео, инцидент произошел на остановке "ТРЦ Сити Центр" в сторону центра города. По словам начальника облуправления полиции Олега Беха, водитель Toyota 1971 года рождения не имеет признаков опьянения.

Происшествие квалифицировано по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса, то есть как нарушение правил безопасности движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

Напомним, в конце октября экс-сотрудник Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на джипе пролетел через Майдан Независимости в Киеве, сбив насмерть двух людей.

9 ноября в пригороде Херсона перевернулся автобус с пассажирами: пострадало 18 человек.