Общество 1 час назад

В Одессе водитель въехал в остановку с людьми: четверо в больнице (ВИДЕО)

Водитель Toyota пытался не врезаться в BMW и влетел в стоявших на остановке людей

Фото с места происшествия: ГУ НП в Одесской области Фото с места происшествия: ГУ НП в Одесской области
Фото с места происшествия: ГУ НП в Одесской области

Четыре человека госпитализированы вечером 10 ноября из-за ДТП на проспекте Небесной Сотни (Маршала Жукова) в Одессе. Об этом сообщает Главное управление полиции в Одесской области.

Установлено, что водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, на которой были люди. Информация поступила в полицию в 18:30.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В результате травмы различной степени тяжести получили 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь, 16-летний парень и 48-летняя женщина. Их доставили в больницу.

Читайте также:
На Полтавщине в ДТП погибли прокурор из Сум и его семья (ФОТО)

Водитель Toyota рассказал, что пытался избежать столкновения с BMW, выполнявшим левый разворот. Самого же водителя BMW обнаружили уже в Умани Черкасской области. Им оказался 50-летний житель Хмельницкой области. С обоими проводятся процессуальные действия.

Судя по опубликованному полицией видео, инцидент произошел на остановке "ТРЦ Сити Центр" в сторону центра города. По словам начальника облуправления полиции Олега Беха, водитель Toyota 1971 года рождения не имеет признаков опьянения.

Происшествие квалифицировано по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса, то есть как нарушение правил безопасности движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

Напомним, в конце октября экс-сотрудник Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на джипе пролетел через Майдан Независимости в Киеве, сбив насмерть двух людей.

9 ноября в пригороде Херсона перевернулся автобус с пассажирами: пострадало 18 человек.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

На БелАЭС заявляют о выходе из строя оборудования при испытаниях энергоблока
На БелАЭС заявляют о выходе из строя оборудования при испытаниях энергоблока
БелАЭС прекратила выработку электроэнергии из-за ЧП
БелАЭС прекратила выработку электроэнергии из-за ЧП
В Одессе ультраправые сорвали и осквернили флаг ЕС под мэрией (ВИДЕО)
В Одессе ультраправые сорвали и осквернили флаг ЕС под мэрией (ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
От советских магнитофонов — к пулеметам: как перепрофилировался киевский завод Маяк

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Из-за кризиса": украинские работодатели стали чаще искать сотрудников без опыта работы

  3. Кабмин предлагает интернировать граждан страны-агрессора

  4. Государство недополучает от крупнейшего частного порта 600 млн грн налогов в год — СМИ

  5. Украина не должна закапывать деньги в региональные аэропорты — глава МАУ

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...