Происшествия 50 минут назад

В Киеве джип пролетел через Майдан Независимости, сбив насмерть двух людей (ВИДЕО)

Громкое ДТП произошло в самом центре украинской столицы

Фото: скриншот видео патрульной полиции Киева Фото: скриншот видео патрульной полиции Киева
Фото: скриншот видео патрульной полиции Киева

Два человека погибли и еще несколько получили телесные повреждения в результате ДТП на Майдане Независимости в Киеве 30 октября. Как сообщает Главное управление полиции в Киеве, сообщение о ДТП поступило около 16:00.

Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди. Врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь.

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На месте работает следственно-оперативная группа, выясняя все обстоятельства и причины смертельного ДТП.

Сообщается, что за рулем был 66-летний мужчина, полиция проверяет его на предмет опьянения.

"Происшествие зарегистрировано надлежащим образом, проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых будет дана правовая квалификация данному событию", — уточняют правоохранители.

Судя по видео с места происшествия, водитель на джипе пересек площадь со стороны Аллеи Героев Небесной Сотни напрямик по пешеходной зоне под Стелой независимости, скатившись к проезжей части Крещатика по ступенькам.

Выехав к остановке транспорта на углу с улицей Городецкого, водитель сбил людей и врезался в стоявшие в пробке другие автомобили.

Напомним также, что 26 октября истощенный подсчетом голосов на местных выборах член УИК под Киевом заснул за рулем и врезался в грузовик, погубив ехавшую с ним мать, которая также была членом этой комиссии.

Ранее в октябре в Броварах пьяный полицейский сбил двух женщин на пешеходном переходе.

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