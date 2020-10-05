В Броварах пьяный полицейский сбил двух женщин на пешеходном переходе

В Броварах, что под Киевом, пьяный полицейский за рулем автомобиля сбил двух женщин на пешеходном переходе.

Одна из пострадавших от полученных травм скончалась, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Указано, что сообщение об аварии поступило в полицию в воскресенье, 4 октября, около 17:50. На место ДТП прибыли руководство столичного управления полиции и полиции Киевской области. Также там работали сотрудники Государственного бюро расследований.

По предварительным данным, водитель Volkswagen, находясь за рулем в состоянии опьянения, на пешеходном переходе сбил двух женщин. В дальнейшем он, проехав еще 500 метров, столкнулся с деревом.

"В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась, еще одну женщину доставили в больницу", — говорится в сообщении.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что полицейского уже уволили.

"За рулем автомобиля находился участковый офицер Деснянского управления полиции. Полицейский, который совершил смертельное автопроисшествие, уволен из органов внутренних дел. Его непосредственный руководитель после проведения служебного расследования будет снят с должности", — доложил он.

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При этом Клименко пообещал, что полиция всячески будет способствовать представителям ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии.

"Виновник должен понести справедливое наказание", — резюмировал глава Нацполиции.

Напомним, 3 сентября в Кривом Роге недалеко от "тысячки" водитель Volkswagen сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе. Водителем авто оказался сын кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика.