На окружной Житомира легковушка влетела в фуру: погибли трое (ФОТО)

Три человека погибли в результате ДТП на трассе Киев — Чоп у села Свитин Житомирского района утром 17 ноября. Об этом сообщает Главное управление полиции в Житомирской области.

Около 7:30 водитель Škoda Fabia — 18-летний житель Львовской области, двигаясь в направлении Киева, выехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с грузовиком Scania под управлением 42-летнего жителя столицы.

Водитель Škoda и двое его пассажиров погибли на месте, личности последних устанавливаются.

Открыто производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения водителем). Выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, накануне в Белгород-Днестровском районе Одесской области столкнулись два микроавтобуса: один из пассажиров погиб, еще пятерых госпитализировали.

Ранее в пригороде Херсона перевернулся и улетел в кювет автобус, в результате чего пострадали 18 человек.