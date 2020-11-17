Общество 50 минут назад

На окружной Житомира легковушка влетела в фуру: погибли трое (ФОТО)

Парень из Львовской области совершил лобовое столкновение с грузовиком, погубив себя и пассажиров

Фото: ГУ НП в Житомирской области Фото: ГУ НП в Житомирской области
Фото: ГУ НП в Житомирской области

Три человека погибли в результате ДТП на трассе Киев — Чоп у села Свитин Житомирского района утром 17 ноября. Об этом сообщает Главное управление полиции в Житомирской области.

Около 7:30 водитель Škoda Fabia — 18-летний житель Львовской области, двигаясь в направлении Киева, выехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с грузовиком Scania под управлением 42-летнего жителя столицы.

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Водитель Škoda и двое его пассажиров погибли на месте, личности последних устанавливаются.

Открыто производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения водителем). Выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, накануне в Белгород-Днестровском районе Одесской области столкнулись два микроавтобуса: один из пассажиров погиб, еще пятерых госпитализировали.

Ранее в пригороде Херсона перевернулся и улетел в кювет автобус, в результате чего пострадали 18 человек.

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