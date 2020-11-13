Общество 1 час назад

В Киеве таксист Uber влетел в людей на остановке: двое погибших (ВИДЕО)

Очередное резонансное ДТП в столице произошло утром на Борщаговке

Фото: скриншот видео ДТП Фото: скриншот видео ДТП
Фото: скриншот видео ДТП

Автомобиль Hyundai службы такси Uber на полном ходу сбил трех человек и влетел в киоск на остановке "Завод "Электронмаш" на Окружной дороге в Киеве около 8:00 13 ноября.

Как сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, в результате происшествия погибли два человека. В свою очередь, как сообщает dtp.kiev.ua, один человек скончался на месте, еще трое пострадали, то есть всего потерпевших оказалось, по меньшей мере, четверо.

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"По предварительным данным, это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулем и просто заснул. В Украине десятилетиями блокируется принятие закона, регулирующего работу рынка услуг такси, который, в том числе, устанавливал бы нормы времени работы водителя коммерческого автотранспорта и жесткий запрет на переработку за рулем", — написал Геращенко.

Чиновник также обратился к депутатам Верховной Рады с призывом принять такой закон, который предусматривал бы жесткий контроль за временем работы водителей как такси, так и автобусов, грузового и специального автотранспорта.

Судя по видео с места происшествия, полиция задержала водителя, устроившего ДТП.

Отметим, что ночью в этом же районе столице произошла перестрелка, в которой был ранен полицейский.

Напомним, в конце октября экс-сотрудник Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку пролетел на джипе через Майдан Независимости в Киеве, сбив насмерть двух людей.

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