В Киеве таксист Uber влетел в людей на остановке: двое погибших (ВИДЕО)

Автомобиль Hyundai службы такси Uber на полном ходу сбил трех человек и влетел в киоск на остановке "Завод "Электронмаш" на Окружной дороге в Киеве около 8:00 13 ноября.

Как сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, в результате происшествия погибли два человека. В свою очередь, как сообщает dtp.kiev.ua, один человек скончался на месте, еще трое пострадали, то есть всего потерпевших оказалось, по меньшей мере, четверо.

"По предварительным данным, это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулем и просто заснул. В Украине десятилетиями блокируется принятие закона, регулирующего работу рынка услуг такси, который, в том числе, устанавливал бы нормы времени работы водителя коммерческого автотранспорта и жесткий запрет на переработку за рулем", — написал Геращенко.

Чиновник также обратился к депутатам Верховной Рады с призывом принять такой закон, который предусматривал бы жесткий контроль за временем работы водителей как такси, так и автобусов, грузового и специального автотранспорта.

Судя по видео с места происшествия, полиция задержала водителя, устроившего ДТП.

Отметим, что ночью в этом же районе столице произошла перестрелка, в которой был ранен полицейский.

Напомним, в конце октября экс-сотрудник Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку пролетел на джипе через Майдан Независимости в Киеве, сбив насмерть двух людей.