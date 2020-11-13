Общество 20 минут назад

В Киеве ночью произошла перестрелка: три ранения получил полицейский

У нарушителей ПДД нашли гранату, пистолет, патроны, рации и набор отмычек

В Киеве ночью произошла перестрелка: три ранения получил полицейский В Киеве ночью произошла перестрелка: три ранения получил полицейский

Правоохранители задержали трех человек, устроивших в ночь на 13 ноября стрельбу на улице Героев Космоса в Святошинском районе столицы. Об этом говорится в сообщении Главного управления полиции в Киеве.

Отмечается, что патрульная полиция остановила подозрительный автомобиль, из которого выбежали пассажиры, один из которых открыл огонь на поражение по полицейскому.

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Несмотря на ранения, правоохранитель открыл огонь ответ. Вместе с напарником они задержали трех мужчин, данные которых устанавливаются. У стрелявшего при себе оказалась граната РГД-5 с запалом к ​​ней, пистолет Макарова и патроны, которые изъяли для дальнейшего направления на экспертизу. Также в сумке одного из участников инцидента нашли комплект профессиональных отмычек и дистанционные рации.

30-летнего патрульного с огнестрельными ранениями ноги госпитализировали в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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Открыто производство по статье 348 (посягательство на жизнь правоохранителя) и статье 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой) Уголовного кодекса.

В свою очередь, как в сообщении самой Патрульной полиции Киева в Facebook описывается более подробная версия событий. Отмечается, что около 4:00 был остановлен за нарушение правил дорожного движения автомобиль Subaru.

"В ходе общения с водителем по поводу нарушения инспекторы заметили в салоне трех мужчин, которые заметно нервничали. Также у одного из пассажиров патрульные увидели рацию и кобуру. Когда инспекторы обратились к пассажирам, мужчины выбежали из авто и начали убегать.

Во время преследования один из беглецов совершил выстрелы в направлении патрульного. В результате полицейский получил три огнестрельных ранения. В ответ патрульные применили табельное огнестрельное оружие. На помощь патрульным прибыл еще один экипаж.

Инспекторы задержали трех беглецов неподалеку от места остановки автомобиля. У одного из них нашли "предмет, похожий на пистолет и гранаты". Кроме госпитализированного патрульного, никто ранений в ходе перестрелки не получил.

Напомним также, что в одном из ресторанов Харькова в ночь на 1 ноября убили мужчину, зашедшего в заведение и открывшего стрельбу.

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