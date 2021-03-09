Промышленность 40 минут назад

В грузовик с рабочими СевГОКа в темноте врезался поезд, есть пострадавшие — СМИ

По предварительным данным, причиной стали отсутствие освещения переезда и неисправность сигнализации

Фото: gmk.center Фото: gmk.center
Фото: gmk.center

Пять рабочих входящего в группу "Метинвест" Северного горно-обогатительного комбината (Кривой Рог, Днепропетровская область) пострадали в результате ДТП на территории предприятия.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на руководителя областной организации всеукраинского профсоюза "Свобода труда" Игоря Токовенко.

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Сообщается, что грузовик, который вез рабочих со смены, столкнулся с грузовым поездом. Как сообщил Токовенко, трое работников госпитализированы в городскую больницу №2.

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По предварительным данным, причиной аварии стали отсутствие освещения железнодорожного переезда и неисправность сигнализации.

Время данного инцидента не уточняется. Официальные ресурсы структур Министерства внутренних дел (Нацполиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям) о нем не сообщают.

Напомним также, что месяцем ранее в Запорожье врезалась в столб маршрутка, в результате чего пострадали 14 человек, при этом водитель сбежал.

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