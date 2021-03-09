В грузовик с рабочими СевГОКа в темноте врезался поезд, есть пострадавшие — СМИ

Пять рабочих входящего в группу "Метинвест" Северного горно-обогатительного комбината (Кривой Рог, Днепропетровская область) пострадали в результате ДТП на территории предприятия.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на руководителя областной организации всеукраинского профсоюза "Свобода труда" Игоря Токовенко.

Сообщается, что грузовик, который вез рабочих со смены, столкнулся с грузовым поездом. Как сообщил Токовенко, трое работников госпитализированы в городскую больницу №2.

По предварительным данным, причиной аварии стали отсутствие освещения железнодорожного переезда и неисправность сигнализации.

Время данного инцидента не уточняется. Официальные ресурсы структур Министерства внутренних дел (Нацполиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям) о нем не сообщают.

Напомним также, что месяцем ранее в Запорожье врезалась в столб маршрутка, в результате чего пострадали 14 человек, при этом водитель сбежал.