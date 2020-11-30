Общество 50 минут назад

На Закарпатье фура раздавила легковушку: погибли четверо (ФОТО)

Предварительно установлено, что водитель ВАЗ выехал на встречную полосу

Фото: ГУ НП в Закарпатской области Фото: ГУ НП в Закарпатской области
Фото: ГУ НП в Закарпатской области

Четыре человека погибли в результате ДТП днем 30 ноября в селе Лалово Мукачевского района.

Как об этом сообщает Главное управление полиции в Закарпатской области, сообщение о происшествии поступило в 13:05.

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Предварительно установлено, что водитель ВАЗ выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с грузовиком Scania.

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Напомним, на прошлой неделе два человека, включая ребенка, погибли в результате ДТП в Уманском районе в Черкасской области: там фуры раздавили легковушку, оказавшуюся зажатой сзади и спереди.

Ранее в Немирове Винницкой области легковушка врезалась в грузовик, в результате чего погибли три человека.

До этого на окружной Житомира легковое авто также влетело в фуру, и там также погибли трое.

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