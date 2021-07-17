В Ровенской области перевернулся автобус Киев-Вроцлав: травмировались 16 человек

В 3:45 субботы, 17 июля 2021 года, вблизи города Радивилов Дубенского района Ровенской области произошла авария с участием пассажирского автобуса, следовавшего по сообщению Киев-Вроцлав.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Установлено, что водитель рейсового автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание.

При этом внутри транспортного средства находилось 40 человек — все граждане Украины.

Как отмечается, спасатели вывели из автобуса 10 пассажиров и с помощью специального инструмента деблокировали 1 человека, который был зажат между сиденьями.

"В результате аварии 16 человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения", — говорится в сообщении.

Указано, что к ликвидации последствий аварии от ГСЧС привлекалось 20 человек и 5 единиц техники.

Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливают сотрудники полиции.

Ранее в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 4 украинца.

Напомним также, что в Румынии на границе с Венгрией произошла авария автобуса с украинцами, в результате чего один человек погиб, а еще 15 — получили травмы различной степени тяжести.