Происшествия 30 минут назад

В Ровенской области перевернулся автобус Киев-Вроцлав: травмировались 16 человек

Всего внутри транспортного средства находилось 40 человек

На месте ДТП автобуса в Ровенской области. Фото: ГСЧС На месте ДТП автобуса в Ровенской области. Фото: ГСЧС
На месте ДТП автобуса в Ровенской области. Фото: ГСЧС

В 3:45 субботы, 17 июля 2021 года, вблизи города Радивилов Дубенского района Ровенской области произошла авария с участием пассажирского автобуса, следовавшего по сообщению Киев-Вроцлав.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Установлено, что водитель рейсового автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание.

При этом внутри транспортного средства находилось 40 человек — все граждане Украины.

Как отмечается, спасатели вывели из автобуса 10 пассажиров и с помощью специального инструмента деблокировали 1 человека, который был зажат между сиденьями.

"В результате аварии 16 человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения", — говорится в сообщении.

Читайте также:
В Харькове автобус сгорел дотла прямо на маршруте (ФОТО, ВИДЕО)

Указано, что к ликвидации последствий аварии от ГСЧС привлекалось 20 человек и 5 единиц техники.

Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливают сотрудники полиции.

Ранее в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 4 украинца.

Напомним также, что в Румынии на границе с Венгрией произошла авария автобуса с украинцами, в результате чего один человек погиб, а еще 15 — получили травмы различной степени тяжести.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Под Киевом легковушка с 16 людьми перевернулась на крышу: есть погибшие (ФОТО, ДОПОЛНЕНО)
Под Киевом легковушка с 16 людьми перевернулась на крышу: есть погибшие (ФОТО, ДОПОЛНЕНО)
Под Киевом грузовой состав сошел с рельсов, пассажирские поезда идут с опозданием
Под Киевом грузовой состав сошел с рельсов, пассажирские поезда идут с опозданием
Киевские жилмассивы Теремки и Жуляны три часа провели без света из-за аварии
Киевские жилмассивы Теремки и Жуляны три часа провели без света из-за аварии
Загрузка...
Новое видео
Стартап S.Lab выиграл 100 тысяч грн на GET Business Festival: чем он занимается?

Новости дня

  1. "Укрзализныця" удвоит вместимость экспресса Киев — аэропорт "Борисполь" в пиковые часы

  2. Кубракова просят повысить тариф металлургам на дополнительные 2 млрд грн — СМИ

  3. Может ли украинец стать инвестором Google? Как начать зарабатывать на ценных бумагах

  4. Милованов инициирует принятие оборонного бюджета раз в 3-5 лет отдельно от госбюджета

  5. Одежда для жары: "Всі. Свої" впервые проведет маркет "Летний фэшн"

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...