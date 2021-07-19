ДТП на Волыни: легковушка врезалась в дерево, погибли три человека

18 июля в Луцком районе Волынской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-служба ГСЧС, в 18:07 в селе Печихвосты Луцкого района водитель легкового автомобиля врезался в дерево, в результате чего погибли три человека, среди которых — ребенок 2017 года рождения.

Кроме этого, в ДТП пострадало девять человек, из них — шестеро детей.

По информации ГСЧС, пострадавшие с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу.

От ГСЧС привлекалось четыре человека и одна единица техники.

Напомним, 11 июля в результате опрокидывания автомобиля на автодороге между селами Ревное и Вороньков Бориспольского района два человека погибли и по меньшей мере 11 пострадали.

По данным ГСЧС, находилось 13 человек (семеро детей и шестеро взрослых).

Ранее сообщалось, что в конце прошлой недели Volkswagen сорвался в обрыв в городе Яремче Ивано-Франковской области, в результате чего погибло четыре человека.

В конце июня в Черкассах на центральном бульваре автомобиль KIA врезался в Audi, в результате чего погибли три человека.

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