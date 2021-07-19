Происшествия 30 минут назад

ДТП на Волыни: легковушка врезалась в дерево, погибли три человека

По информации ГСЧС, среди погибших — 4-летний ребенок

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

18 июля в Луцком районе Волынской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-служба ГСЧС, в 18:07 в селе Печихвосты Луцкого района водитель легкового автомобиля врезался в дерево, в результате чего погибли три человека, среди которых — ребенок 2017 года рождения.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Кроме этого, в ДТП пострадало девять человек, из них — шестеро детей.

По информации ГСЧС, пострадавшие с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу.

От ГСЧС привлекалось четыре человека и одна единица техники.

Напомним, 11 июля в результате опрокидывания автомобиля на автодороге между селами Ревное и Вороньков Бориспольского района два человека погибли и по меньшей мере 11 пострадали.

По данным ГСЧС, находилось 13 человек (семеро детей и шестеро взрослых).

Ранее сообщалось, что в конце прошлой недели Volkswagen сорвался в обрыв в городе Яремче Ивано-Франковской области, в результате чего погибло четыре человека.

В конце июня в Черкассах на центральном бульваре автомобиль KIA врезался в Audi, в результате чего погибли три человека.

Источник фото: Depositphotos.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Под Киевом в урагане погибли два человека (ВИДЕО)
Под Киевом в урагане погибли два человека (ВИДЕО)
Подборку короткометражек о велосипедах из Швеции, Германии, США и Франции покажут онлайн
Подборку короткометражек о велосипедах из Швеции, Германии, США и Франции покажут онлайн
Наводнения в Германии: количество погибших возросло до 133 человек (ФОТО)
Наводнения в Германии: количество погибших возросло до 133 человек (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Стартап S.Lab выиграл 100 тысяч грн на GET Business Festival: чем он занимается?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Биржа Binance прекратила торговать акциями

  3. Мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,8% — прогноз Swiss Re

  4. Peugeot откажется от авто на бензиновых двигателях с 2025 года: только гибрид и электро

  5. В Европе запускают цифровую валюту

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...