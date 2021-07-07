Происшествия 40 минут назад

ДТП в Яремче: внедорожник сорвался в обрыв, погибли четыре человека (ФОТО)

Автомобиль Volkswagen Tiguan обнаружили в обрыве в 30 метрах от дороги

Фото: ГУ НП в Ивано-Франковской области Фото: ГУ НП в Ивано-Франковской области
Фото: ГУ НП в Ивано-Франковской области

7 июля в 11:57 на пункт связи 9-й Государственной пожарно-спасательной части города Яремче (Ивано-Франковская область) от работников полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Свободы в городе Яремче Надворнянского района.

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Как сообщает пресс-центр облуправления ГСЧС, в обрыве около 30 метров от автодороги был обнаружен внедорожник Volkswagen Tiguan, в котором были обнаружены тела четырех человек.

Спасатели ГПСЧ-9 города Яремче и ГПСЧ-11 города Надворная с помощью специального оборудования деблокировали погибших из поврежденного автомобиля.

По информации издания КУРС, автомобилем, который направлялся в направлении Микуличина, управлял 29-летний житель Кропивницкого, его пассажирами были 29-летняя жительница Кропивницкого и двое мужчин из Яремче, 37 и 38 лет. Мужчина и женщина из Кропивницкого — супруги, мужчины из Яремче — родные братья.

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 От ГУ ГСЧС в области было привлечено 10 человек личного состава на 2 единицы техники.

Напомним, в ночь с 4 на 5 сентября 2020 года в Коломыйском районе Ивано-Франковской области легковой автомобиль столкнулся с фурой. В аварии погибли четыре человека, находившихся в легковушке.

8 февраля около 23:30 в Ивано-Франковской области на автодороге государственного значения Н-10 сообщением Стрый — Черновцы — Мамалыга в селе Павловка Ямницкой сельской ТГ произошло дорожно-транспортное происшествие,в котором погибли два человека.

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