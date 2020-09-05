Смертельное ДТП на Прикарпатье: ВАЗ влетел в фуру, погибли четыре человека (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь с 4 на 5 сентября в Коломыйском районе Ивано-Франковской области легковой автомобиль столкнулся с фурой.

Как сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области, в результате ДТП погибли четыре человека.

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По информации правоохранителей, в 02:50 ночи в полицию поступило сообщение об аварии на трассе Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга.

"Водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-2102, двигался в сторону Ивано-Франковска, а водитель MAN — в направлении Черновцов, но совершил остановку на встречной полосе движения для оказания помощи другому водителю автомобиля MAN, у которого возникла поломка", – говорится в сообщении.

В результате лобового столкновения четыре человека, находившиеся в легковушке, погибли на месте происшествия. Их возраст и место жительства еще не удалось установить.

По факту аварии возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (часть 3 статьи 286 УК Украины). Расследование продолжается.

Аналогичное ДТП произошло 1 августа в Запорожской области: на автодороге "Васильевка — Бердянск" водитель автомобиля BМW во время обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем MАN.

В результате аварии водитель иномарки и три его пассажира — женщины 1997 и 2001 годов рождения и мужчина 1995 года рождения — погибли на месте. Водитель грузовика госпитализирован в больницу с телесными повреждениями.

Напомним, 8 августа в Коростенском районе Житомирской области в результате столкновения маршрутного микроавтобуса с грузовиком погибли четыре человека, еще один человек получил травмы.