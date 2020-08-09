Ужасное ДТП под Житомиром: в аварии погибли четыре человека (ФОТО 18+)

8 августа в Коростенском районе Житомирской области в результате столкновения маршрутного микроавтобуса с грузовиком погибли четверо людей, еще один человек получил травмы.

Как сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Житомирской области, произошло лобовое столкновение маршрутки Volkswagen Crafter, которая двигалась из Киева до пгт Лугины, с фурой MAN с полуприцепом, выехавшей на встречную полосу движения.

По информации правоохранителей, в результате столкновения погибли четыре человека: 47-летний водитель маршрутки, житель Лугинщини, и трое его пассажиров, луганчанин 29-ти лет, 44-летняя жительница Овруча и 19-летняя девушка.

Водитель грузовика, 64-летний житель Запорожья, получил травмы, с которыми был госпитализирован в больницу.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УПК Украины и находится в больничной палате под круглосуточной охраной полицейских".

Напомним, 12 июля под Киевом водитель на Mercedes врезался в Hyundai Tucson, в котором ехала семья из 5 человек — двое взрослых и трое детей. В результате аварии погибли отец с матерью, девочка 8 лет и 10-летний мальчик. 12-летнего мальчика госпитализировали.

А 25 июля в Киевской области столкнулись автобус, грузовик и легковушка. В результате ДТП один человек погиб, а 9 пассажиров автобуса получили травмы.

По данным МВД за 29 лет независимости Украины в ДТП погибли 174 тысячи 95 человек, а еще более 1 млн 264 тысяч — пострадали.

Только за 2019 год полиция зафиксировала 116 тысяч фактов вождения в нетрезвом состоянии, из них 16 тысяч протоколов патрульной полиции были закрыты судами. Поэтому водители, которых касались эти протоколы, не были наказаны из-за затянутых сроков рассмотрения дел в судах.