Под Киевом легковушка с 13 людьми перевернулась на крышу: есть погибшие (ФОТО)

Два человека погибли и 11 пострадали вечером 11 июля в результате опрокидывания автомобиля на автодороге между селами Ревное и Вороньков Бориспольского района.

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, сообщение о происшествии поступило спасателям в 21:12.

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По прибытии было установлено, что в результате ДТП легковой автомобиль Volkswagen Golf перевернулся на крышу. В нем находилось 13 человек (семь детей и шесть взрослых).

Водитель и ребенок погибли на месте. Спасатели деблокировали тела погибших и пострадавших. Остальные 11 госпитализированы в Бориспольскую центральную районную больницу.

Напомним, что в конце прошлой недели Volkswagen сорвался в обрыв в городе Яремче Ивано-Франковской области, в результате чего погибло четыре человека.

В конце июня в Черкассах на центральном бульваре автомобиль KIA врезался в Audi, в результате чего погибли три человека.