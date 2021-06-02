В жестком ДТП под Харьковом погибли трое, включая чиновницу Госпродпотребслужбы (ФОТО)

Три человека погибли 1 июня в результате ДТП на трассе Чугуев — Меловое недалеко от поселка Чкаловское Чугуевского района. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Столкнулись автомобиль Toyota Hilux и Daewoo Lanos, в результате чего погиб водитель и две пассажирки, находившиеся в Daewoo. Водитель Toyota получил травмы.

На место происшествия в 17:07 выехали спасатели 50-й пожарно-спасательной части, дополнительно также был вызвано дежурное подразделение 39-го пожарно-спасательного поста на автоцистерне. Спасатели с помощью специнструмента вырезали тела погибших из разбитой машины.

При этом, как сообщает Главное управление полиции в Харьковской области, ДТП произошло еще в 15:30. За рулем Toyota был 52-летний мужчина, ехавший со стороны Купянска в направлении Харькова. Daewoo же ехал в обратную сторону.

Погибшими в Daewoo оказались 59-летний мужчина и женщины возрастом 50 и 42 года. Сообщается, что водитель Toyota задержан.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Открыто производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем) Уголовного кодекса.

В свою очередь Боровский поселковый совет (Изюмский район Харьковской области) информирует, что среди погибших в Daewoo оказались начальник Боровского райотдела Госпродпотребслужбы Надежда Высоцкая, а также Евгений Чудный, приходившийся отцом сотруднице поссовета бывшего райцентра Светланы Гойды.

Напомним также, что 29 мая в Днепропетровской области произошло ДТП с участием грузовика, в результате чего погибли четыре человека.