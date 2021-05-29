В Днепропетровской области произошло ДТП с участием грузовика: погибли 4 человека

В Днепропетровской области в ночь на субботу, 29 мая, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 4 человека.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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В частности, ДТП произошло на автодороге Н-31 "Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка" вблизи села Могилев Царичанского района.

Указано, что произошло лобовое столкновение двух автомобилей: легкового автомобиля Toyota RAV4 и специализированного грузового самосвала Ford Cargo 4142D.

"В результате ДТП погибли 4 человека (водитель и пассажиры легкового автомобиля Toyota RAV4): женщины 1992 и 1997 годов рождения и мужчины 1961 и 1984 годов рождения", — говорится в сообщении.

На данный момент полиция проводит следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, 9 мая на трассе Киев — Чоп на окраине Ровно микроавтобус влетел в легковушку: погибли два человека, включая младенца.

В апреле под Николаевом при столкновении с почтовым грузовиком погиб в ДТП мужчина, перевозивший гробы с шестью умершими от COVID-19.